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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36333634363536363637>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 427
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 427
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 21:47

ко-ко какие подводные камни при открытии?
интересует только 15% и быстрое снятие
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4405
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 22:25

  Игорь Алексеевич написав:ко-ко какие подводные камни при открытии?
интересует только 15% и быстрое снятие

Никаких, всё прописано в тарифах к карте.
Дают бонус при оформлении по ссылки http://lx4.me/c/keSU8NUW
""Рекомендуй КОКО КАРД друзям! Надійшли їм це посилання http://lx4.me/c/keSU8NUW Та у разі оформлення твоїм другом карток, отримуйте разом з другом по 100грн. за оформлення кредитної та по 50грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД!""
:D
postal-crazy
 
Повідомлень: 138
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 22:27

Игорь Алексеевич при открытии откажитесь от платных страховок и смс и пользуйтесь, пока не порезали...
orhidf
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 22:41

Депозитка

Подскажите, пожалуйста, а "Депозитку" ещё открывают?
Как дебетка она вроде поинтересней КОКО :roll:
7FAAO75 - промо-код на получение 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам»
https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
 
Повідомлень: 325
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 22:42

konokrad
Давно нет.
Vorlon
 
Повідомлень: 7588
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 22:59

Технічні роботи продовжуються?

Друзі, когось вже запускає в інт.банкінг або додаток? Бо в мене всяку белеберду різну пише - то якась помилка, то час очікування сплив
1finanсier
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Повідомлень: 44
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:03

  1finanсier написав:Друзі, когось вже запускає в інт.банкінг або додаток? Бо в мене всяку белеберду різну пише - то якась помилка, то час очікування сплив

Оновлення. Попереджали. Тре почекати.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:04

  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:Решил докинуть сперва на моно и оттуда на Форвард.

А з Моно можна було потягнуТи?

Чому ні?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:08

  rollo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:Решил докинуть сперва на моно и оттуда на Форвард.

А з Моно можна було потягнуТи?

Чому ні?

В сенсі не штовхати з Фарса а тягнути з Моно. Моно надійніша. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:17

  Квесторе_поверніться написав:В сенсі не штовхати з Фарса а тягнути з Моно. Моно надійніша. Ні?

Зрозуміло. Але хто знав, що так буде.
rollo
 
Повідомлень: 174
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