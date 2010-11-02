Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2019 21:47
ко-ко какие подводные камни при открытии?
интересует только 15% и быстрое снятие
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 4405
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 422 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 23 гру, 2019 22:25
Игорь Алексеевич написав:
ко-ко какие подводные камни при открытии?
интересует только 15% и быстрое снятие
Никаких, всё прописано в тарифах к карте.
Дают бонус при оформлении по ссылки
http://lx4.me/c/keSU8NUW
""Рекомендуй КОКО КАРД друзям! Надійшли їм це посилання
http://lx4.me/c/keSU8NUW
Та у разі оформлення твоїм другом карток, отримуйте разом з другом по 100грн. за оформлення кредитної та по 50грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД!""
postal-crazy
Повідомлень: 138
З нами з: 18.12.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
Профіль
Додано: Пон 23 гру, 2019 22:27
Игорь Алексеевич при открытии откажитесь от платных страховок и смс и пользуйтесь, пока не порезали...
orhidf
Повідомлень: 108
З нами з: 27.07.15
Подякував: 39 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Пон 23 гру, 2019 22:41
Подскажите, пожалуйста, а "Депозитку" ещё открывают?
Как дебетка она вроде поинтересней КОКО
- промо-код на получение 7FAAO75 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам» https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
Повідомлень: 325
З нами з: 27.02.09
Подякував: 135 раз.
Подякували: 14 раз.
Профіль
Додано: Пон 23 гру, 2019 22:42
konokrad Давно нет.
Vorlon
Повідомлень: 7588
З нами з: 14.06.13
Подякував: 373 раз.
Подякували: 759 раз.
Профіль
Додано: Пон 23 гру, 2019 22:59
Друзі, когось вже запускає в інт.банкінг або додаток? Бо в мене всяку белеберду різну пише - то якась помилка, то час очікування сплив
1finanсier
Повідомлень: 44
З нами з: 02.09.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Пон 23 гру, 2019 23:03
1finanсier написав:
Друзі, когось вже запускає в інт.банкінг або додаток? Бо в мене всяку белеберду різну пише - то якась помилка, то час очікування сплив
Оновлення. Попереджали. Тре почекати.
rollo
Повідомлень: 174
З нами з: 20.10.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: Пон 23 гру, 2019 23:04
Квесторе_поверніться написав: rollo написав:
Решил докинуть сперва на моно и оттуда на Форвард.
А з Моно можна було потягнуТи?
Чому ні?
rollo
Повідомлень: 174
З нами з: 20.10.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: Пон 23 гру, 2019 23:08
rollo написав: Квесторе_поверніться написав: rollo написав:
Решил докинуть сперва на моно и оттуда на Форвард.
А з Моно можна було потягнуТи?
Чому ні?
В сенсі не штовхати з Фарса а тягнути з Моно. Моно надійніша. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 30947
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1553 раз.
Профіль
Додано: Пон 23 гру, 2019 23:17
Квесторе_поверніться написав:
В сенсі не штовхати з Фарса а тягнути з Моно. Моно надійніша. Ні?
Зрозуміло. Але хто знав, що так буде.
rollo
Повідомлень: 174
З нами з: 20.10.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
5676
756823
6544
1464443
79922
9432578