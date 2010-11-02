Проценты начинают капать сразу по приходу как в шарике?
На сайте нету инфы этой.
Чем белки Вам не нравится?
заявлено от 201к 15%, сразу по приходу денег заявлено что будет капать
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Додано: Пон 23 гру, 2019 23:20
Проценты начинают капать сразу по приходу как в шарике?
На сайте нету инфы этой.
Чем белки Вам не нравится?
заявлено от 201к 15%, сразу по приходу денег заявлено что будет капать
Додано: Пон 23 гру, 2019 23:23
позвольте еще тупой вопрос, если на карте будет 210к.
То фонд выплатить 200к и остальные в 5+ очередь или все 210к попадут 5+ очередь?
Додано: Пон 23 гру, 2019 23:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
Можете розтлумачити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 гру, 2019 23:25
10 в 4 чергу 200000 - Фонд.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 гру, 2019 23:28
у белок 15% ЕСЛИ остаток от 200к+. Заявлено что % капают сразу по приходу и капитализируються 1 раз в месяц. Кэшбэка нету, был давно
У Коко % капают сразу по приходу суммы?
Додано: Пон 23 гру, 2019 23:32
Коли можна в білок забрати?
СоСо банка чи КОКО карта?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 гру, 2019 23:33
Квесторе_поверніться
у белок заявлено что в любое время 0% комиссия.
Коко карта.
У коко банка было только 12% или 10 на остаток
Додано: Пон 23 гру, 2019 23:38
В КОКО карти % капіталізується в кінці місяця.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 гру, 2019 23:39
Квесторе_поверніться
% капают сразу по приходу и капитализируются в конце?
Додано: Пон 23 гру, 2019 23:43
Не капають а нараховуються з наступного дня після приходу на рахунок.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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