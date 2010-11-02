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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3634363536363637>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 427
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 427
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:20

Проценты начинают капать сразу по приходу как в шарике?
На сайте нету инфы этой.

Чем белки Вам не нравится?
заявлено от 201к 15%, сразу по приходу денег заявлено что будет капать
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:23

позвольте еще тупой вопрос, если на карте будет 210к.

То фонд выплатить 200к и остальные в 5+ очередь или все 210к попадут 5+ очередь? :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:заявлено от 201к 15%, сразу по приходу денег заявлено что будет капать

Можете розтлумачити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:25

  proftpd66 написав:позвольте еще тупой вопрос, если на карте будет 210к.

То фонд выплатить 200к и остальные в 5+ очередь или все 210к попадут 5+ очередь? :mrgreen:

10 в 4 чергу 200000 - Фонд.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:28

  Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:заявлено от 201к 15%, сразу по приходу денег заявлено что будет капать

Можете розтлумачити?


у белок 15% ЕСЛИ остаток от 200к+. Заявлено что % капают сразу по приходу и капитализируються 1 раз в месяц. Кэшбэка нету, был давно :)

У Коко % капают сразу по приходу суммы?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:32

  proftpd66 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:заявлено от 201к 15%, сразу по приходу денег заявлено что будет капать

Можете розтлумачити?


у белок 15% ЕСЛИ остаток от 200к+. Заявлено что % капают сразу по приходу и капитализируються 1 раз в месяц. Кэшбэка нету, был давно :)

У Коко % капают сразу по приходу суммы?

Коли можна в білок забрати?
СоСо банка чи КОКО карта?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:33

Квесторе_поверніться

у белок заявлено что в любое время 0% комиссия.

Коко карта.

У коко банка было только 12% или 10 на остаток
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:38

  proftpd66 написав:Квесторе_поверніться

у белок заявлено что в любое время 0% комиссия.

Коко карта.

У коко банка было только 12% или 10 на остаток

В КОКО карти % капіталізується в кінці місяця.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:39

Квесторе_поверніться

% капают сразу по приходу и капитализируются в конце?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:43

  proftpd66 написав:Квесторе_поверніться

% капают сразу по приходу и капитализируются в конце?

Не капають а нараховуються з наступного дня після приходу на рахунок.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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