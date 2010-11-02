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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3634363536363637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 427
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 427
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:03

Потолок кишмиша 300 грн.
Если набрал больше, то он сгорает или переносится на следующий месяц¿
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

А можно открыть сразу и дебетку и кредитку Коко?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Можна
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:28

  orhidf написав:Игорь Алексеевич при открытии откажитесь от платных страховок и смс и пользуйтесь, пока не порезали...


они без проблем отключают смс и страховки?
или надо настойчиво уговаривать???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 3634363536363637
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