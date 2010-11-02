Потолок кишмиша 300 грн.
Если набрал больше, то он сгорает или переносится на следующий месяц¿
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2019 00:03
Потолок кишмиша 300 грн.
Если набрал больше, то он сгорает или переносится на следующий месяц¿
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Вів 24 гру, 2019 00:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
А можно открыть сразу и дебетку и кредитку Коко?
Додано: Вів 24 гру, 2019 00:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Можна
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 24 гру, 2019 00:28
они без проблем отключают смс и страховки?
или надо настойчиво уговаривать???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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