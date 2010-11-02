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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2019 00:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
А можно открыть сразу и дебетку и кредитку Коко?
Додано: Вів 24 гру, 2019 00:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Можна
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 24 гру, 2019 00:28
они без проблем отключают смс и страховки?
или надо настойчиво уговаривать???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 24 гру, 2019 02:53
postal-crazy
Одно дело, когда указывают свой код среди полезной инфы, другое - как просто отдельно, а третье - когда еще и вводят в заблуждение, лишь бы воспользовались реф.сылкой.
Написать, что никаких подводных камней нет, особенно после 3-х страниц жалоб за блок снятия по п2п (и упомнинаний про небольшой шанс страховку получить, требование СМС на пуши, мин. остаток в 1000 все дни, а не на РД...) - это именно третий вариант, ИМХО.
Востаннє редагувалось Slx в Вів 24 гру, 2019 07:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 24 гру, 2019 06:51
Непідключати ці опції при відкритті договора.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 07:16
В нашем Запорожье не подключают и не предлагают. И вообще - такое впечатление, что вы в космос на космическом корабле собрались вместо банального открытия карты
Додано: Вів 24 гру, 2019 09:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сдул пыль с Депозитки. Как ее правильно пополнить наличкой? Отд. рядом. В кэшин по номеру счета? Или в кассу? ПИН еле нашел, не уверен, что правильный. Безналом уже потренировался. Не нравится ,что горячка говорит о возможных 3х днях зачисления.
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