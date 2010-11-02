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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3634363536363637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 427
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 427
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

А можно открыть сразу и дебетку и кредитку Коко?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Можна
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:28

  orhidf написав:Игорь Алексеевич при открытии откажитесь от платных страховок и смс и пользуйтесь, пока не порезали...


они без проблем отключают смс и страховки?
или надо настойчиво уговаривать???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 02:53

postal-crazy

Одно дело, когда указывают свой код среди полезной инфы, другое - как просто отдельно, а третье - когда еще и вводят в заблуждение, лишь бы воспользовались реф.сылкой.
Написать, что никаких подводных камней нет, особенно после 3-х страниц жалоб за блок снятия по п2п (и упомнинаний про небольшой шанс страховку получить, требование СМС на пуши, мин. остаток в 1000 все дни, а не на РД...) - это именно третий вариант, ИМХО.
Востаннє редагувалось Slx в Вів 24 гру, 2019 07:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 06:51

  Игорь Алексеевич написав:
  orhidf написав:Игорь Алексеевич при открытии откажитесь от платных страховок и смс и пользуйтесь, пока не порезали...


они без проблем отключают смс и страховки?
или надо настойчиво уговаривать???

Непідключати ці опції при відкритті договора.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 07:16

  Игорь Алексеевич написав:
  orhidf написав:Игорь Алексеевич при открытии откажитесь от платных страховок и смс и пользуйтесь, пока не порезали...


они без проблем отключают смс и страховки?
или надо настойчиво уговаривать???

В нашем Запорожье не подключают и не предлагают. И вообще - такое впечатление, что вы в космос на космическом корабле собрались вместо банального открытия карты :D
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 09:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сдул пыль с Депозитки. Как ее правильно пополнить наличкой? Отд. рядом. В кэшин по номеру счета? Или в кассу? ПИН еле нашел, не уверен, что правильный. Безналом уже потренировался. Не нравится ,что горячка говорит о возможных 3х днях зачисления.
lel
 
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