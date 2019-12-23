Больше потолка начислять не будут.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2019 12:25
Додано: Вів 24 гру, 2019 12:41
Если это правда - очень хорошо.
Хотелось бы верить, будем наблюдать.
Правда, мне это горячка ещё осенью обещала
Додано: Вів 24 гру, 2019 14:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Друзья, подскажите, пополнение дебетной карты КоКо в терминалах - есть ли варианты без комиссии?
Додано: Вів 24 гру, 2019 14:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
А где можно почитать про различные акционные добавки к стандартной ставке при оформлении депо? В частности про +0,5% за открытие с карты другого банка. На сайте нашел только про "Подвийный видсоток"
Додано: Вів 24 гру, 2019 14:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:55
Кащей
за відкриття депо в ІБ є купа ++
є навіть +1%!
див "Програми лояльності по вкладах" внизу файла
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 24 гру, 2019 16:09
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