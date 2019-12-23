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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3636363736383639

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 427
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 427
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:25

  swan forever написав:Потолок кишмиша 300 грн.
Если набрал больше, то он сгорает или переносится на следующий месяц¿

Больше потолка начислять не будут.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:41

  Vorlon написав:В анонсе пишут, что возврат сумм при отказе в переводе теперь будет происходить мгновенно.

Если это правда - очень хорошо.
Хотелось бы верить, будем наблюдать.
Правда, мне это горячка ещё осенью обещала
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзья, подскажите, пополнение дебетной карты КоКо в терминалах - есть ли варианты без комиссии?
pavel_good
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

А где можно почитать про различные акционные добавки к стандартной ставке при оформлении депо? В частности про +0,5% за открытие с карты другого банка. На сайте нашел только про "Подвийный видсоток" https://forward-bank.com/deposits/about/programloyal/
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Кащей написав:А где можно почитать про различные акционные добавки к стандартной ставке при оформлении депо? В частности про +0,5% за открытие с карты другого банка.

https://forward-bank.com/about/actions/ ... vy_dep.pdf, додаток 1.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:55

Кащей

за відкриття депо в ІБ є купа ++
є навіть +1%!

див "Програми лояльності по вкладах" внизу файла
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... utamu6.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:09

  diplomnet написав:Господа а кешьек 20% с Коко дебетовой при любых покупках считается?


так, але тільки за деякими mcc і в певний час
Basilio2020
 
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