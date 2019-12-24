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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3638363936403641>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 427
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 427
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 19:43

  Vorlon написав:А напомните - кэшбек выплачивается по дате операции или проводки по счёту? Актуально для операций в самом конце месяца...

По проводке!
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:13

  guntherhouse777 написав:с приветом от поддержки):
Ограничения на приходные операции по картам не установлены.

Ограничения на расходные операции по картам установленные Банком:
- для перевода на счета в других Банках через ИБ (кроме Р2Р) – 15 000 грн.;
- для перевода между своими счетами – не установлено.
- на расчет в сети Интернет и на безналичный расчет в торговой сети – 50 000 грн.
Данные ограничения возможно изменить самостоятельно в системе Forward online. В Личном кабинете необходимо нажать на карту, по которой необходимо изменить ограничения и воспользоваться пунктом «управление лимитами».

Ограничения по переводам с карты на карту (Р2Р переводы) составляют:
- за одну операцию - 14 999,00 грн.;
- в сутки - 50 000,00 грн.
Снять ограничения по переводам с карты на карту (Р2Р переводы) нет возможности.

Так це що, СЕП цідити по 15к? За операцію хоч, не за добу? Підняти ліміт на вихід по СЕП через КЦ можна, до якого рівня?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:16

  kreuz написав:
  Алексей77 написав:kreuz
Открылся сегодняшним, процент пока 18

А дата завершення змінилася також на +1 чи ні?

Шановний, чи додали Вам +0.5% та чи змінилася дата завершення депо?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:25

Сегодня стал кокошником. СМС в банке не подключал, но на горячке сказали что надо включить для того, чтобы пуши приходили. От того что я включил их в приложении, они ходить не будут.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:СМС в банке не подключал, но на горячке сказали что надо включить для того, чтобы пуши приходили. От того что я включил их в приложении, они ходить не будут.

Не знаю, не знаю. Я в отделении СМС не включал, включил в приложении и пуши ходят.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:32

Открыл две карты Коко и техущий счёт. С моно iban-ул на текущий, теперь надо прийти оформить альтернативный. Есть несколько вопросов:
1. Смена пин бесплатно?
2. Где увидеть категории кэшбэка?
3. 100 грн подарочных дают при трате за свои или за кредитные?
4. Какой грэйс период? До 24-го каждого текущего месяца надо гасить все то, что потратил до 24-го предыдущего?
5. Гасить 23-го по п2п можно?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:37

  andreyiskra написав:Сегодня стал кокошником. СМС в банке не подключал, но на горячке сказали что надо включить для того, чтобы пуши приходили. От того что я включил их в приложении, они ходить не будут.
Та же фигня. Я все равно отказался от смс. Посмотрим, что будет с пушами. Подумал, что подключить сервис всегда успею.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

1. Смена пин бесплатно?
2. Где увидеть категории кэшбэка?
3. 100 грн подарочных дают при трате за свои или за кредитные?

1. Да.
2. https://www.forward-bank.com/about/acti ... O_1219.jpg
3. За кредитные.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Кащей написав:3. За кредитные.

За любые. Этот вопрос подымали и, во-первых, что в условиях однозначно написано, что за любые, что есть подтверждение от клиентов.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:58

  Кащей написав:
3. 100 грн подарочных дают при трате за свои или за кредитные?


2. https://www.forward-bank.com/about/acti ... O_1219.jpg
3. За кредитные.

Согласно картинки "так і за власні кошти"
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vollena71
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