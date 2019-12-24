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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3638363936403641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 427
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
89
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 427
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:06

Понял, спасибо. А грэйс как?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:04

  rollo написав:
  swan forever написав:Потолок кишмиша 300 грн.
Если набрал больше, то он сгорает или переносится на следующий месяц¿

Больше потолка начислять не будут.

Сгорает значит...
Как-то нечестно со стороны банка выходит.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Fylhtq написав:По проводке!
Когда в этом месяце крайний день использования карты для получения кешбека по категориям?

  andreyiskra написав:3. 100 грн подарочных дают при трате за свои или за кредитные?
Про приветственный кешбек мне сказали, что первую операцию сделать от 100 грн через POS, потом хоть ПИН меняй, хоть через банкомат пополняй. А до этой операции лучше такое не делать.

PS В конверте было указано, что за кредитные. На сайте — за любые.

По ссылке друга 100 грн дают тоже после первой операции от 100 грн?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

По ссылке друга 100 грн дают тоже после первой операции от 100 грн?
и по дебетке аналогичный вопрос. Что-то нужно покупать по ней, чтобы получить по 50 грн?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:07

  tarasum написав:Як зрозуміти 10 операцій для безкоштовного обслуговування карти дебет коко. Які операції підходять? КЦ каже що тільки покупки в магазинах

Правильно кажуть
В магазині купіть 10 пачок сірників
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:08

  Кащей написав:
  andreyiskra написав:Сегодня стал кокошником. СМС в банке не подключал, но на горячке сказали что надо включить для того, чтобы пуши приходили. От того что я включил их в приложении, они ходить не будут.
Та же фигня. Я все равно отказался от смс. Посмотрим, что будет с пушами. Подумал, что подключить сервис всегда успею.

1. У налаштуваннях картки треба увімкнути СМС.
2. У налаштуваннях додатку перевести їх на ПУШ.
3. СМС не вимикати. Здається так представник писала 18 листопада об 11:26, полистайте...

А відмітка в паперах і в КЦ якось не відчувається матеріальною, хоч може я просто діяв швидше, ніж встигав побачити те, що вони там десь накнопали...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:11

  KVV написав:В магазині купіть 10 пачок сірників

По-моему намного проще положить 1000 грн. и забыть, чем заниматься вышеуказанным маразмом...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:13

  Кащей написав:
По ссылке друга 100 грн дают тоже после первой операции от 100 грн?
и по дебетке аналогичный вопрос. Что-то нужно покупать по ней, чтобы получить по 50 грн?

Сірників на 100 грн. :) Це скільки буде пачок?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:30

  swan forever написав:
  rollo написав:
  swan forever написав:Потолок кишмиша 300 грн.
Если набрал больше, то он сгорает или переносится на следующий месяц¿

Больше потолка начислять не будут.

Сгорает значит...
Как-то нечестно со стороны банка выходит.

Раз предупреждают, значит честно.
По кредитке потолок 1000 грн. У меня нет лимита на кредитной, но кешбек в прошлом месяце выбрал.
rollo
 
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