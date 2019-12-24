|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2019 21:06
Понял, спасибо. А грэйс как?
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 805
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 гру, 2019 23:04
rollo написав: swan forever написав:
Потолок кишмиша 300 грн.
Если набрал больше, то он сгорает или переносится на следующий месяц¿
Больше потолка начислять не будут.
Сгорает значит...
Как-то нечестно со стороны банка выходит.
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 586
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 гру, 2019 23:13
Fylhtq написав:
По проводке!
Когда в этом месяце крайний день использования карты для получения кешбека по категориям?
andreyiskra написав:
3. 100 грн подарочных дают при трате за свои или за кредитные?
Про приветственный кешбек мне сказали, что первую операцию сделать от 100 грн через POS, потом хоть ПИН меняй, хоть через банкомат пополняй. А до этой операции лучше такое не делать.
PS В конверте было указано, что за кредитные. На сайте — за любые.
По ссылке друга 100 грн дают тоже после первой операции от 100 грн?
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1547
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 гру, 2019 23:29
По ссылке друга 100 грн дают тоже после первой операции от 100 грн?
и по дебетке аналогичный вопрос. Что-то нужно покупать по ней, чтобы получить по 50 грн?
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1166
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 гру, 2019 00:07
tarasum написав:
Як зрозуміти 10 операцій для безкоштовного обслуговування карти дебет коко. Які операції підходять? КЦ каже що тільки покупки в магазинах
Правильно кажуть
В магазині купіть 10 пачок сірників
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 266
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 гру, 2019 00:08
Кащей написав: andreyiskra написав:
Сегодня стал кокошником. СМС в банке не подключал, но на горячке сказали что надо включить для того, чтобы пуши приходили. От того что я включил их в приложении, они ходить не будут.
Та же фигня. Я все равно отказался от смс. Посмотрим, что будет с пушами. Подумал, что подключить сервис всегда успею.
1. У налаштуваннях картки треба увімкнути СМС.
2. У налаштуваннях додатку перевести їх на ПУШ.
3. СМС не вимикати. Здається так представник писала 18 листопада об 11:26, полистайте...
А відмітка в паперах і в КЦ якось не відчувається матеріальною, хоч може я просто діяв швидше, ніж встигав побачити те, що вони там десь накнопали...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 2052
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 гру, 2019 00:11
KVV написав:
В магазині купіть 10 пачок сірників
По-моему намного проще положить 1000 грн. и забыть, чем заниматься вышеуказанным маразмом...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7596
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 гру, 2019 00:13
Кащей написав:
По ссылке друга 100 грн дают тоже после первой операции от 100 грн?
и по дебетке аналогичный вопрос. Что-то нужно покупать по ней, чтобы получить по 50 грн?
Сірників на 100 грн.
Це скільки буде пачок?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30961
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1553 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 гру, 2019 00:30
swan forever написав: rollo написав: swan forever написав:
Потолок кишмиша 300 грн.
Если набрал больше, то он сгорает или переносится на следующий месяц¿
Больше потолка начислять не будут.
Сгорает значит...
Как-то нечестно со стороны банка выходит.
Раз предупреждают, значит честно.
По кредитке потолок 1000 грн. У меня нет лимита на кредитной, но кешбек в прошлом месяце выбрал.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 181
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|79957
|9436419
|
Вів 24 гру, 2019 23:15
rollo
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16889
|2397828
|
|
|14779
|2042682
|
|