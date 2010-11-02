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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2019 11:09
Так на понятном языке если к примеру заносится депо 145к. И надо перевести СЭП ом в другой банк смогу ли я за одну операцию перекинут с форварда ?
Додано: Сер 25 гру, 2019 12:12
diplomnet
я перекидав більше 150К, переказ висів доки не заніс документи (+дзвінок)
переказ із поточного назовні
+50грн !
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Додано: Сер 25 гру, 2019 12:33
на дебетную перевести больше чем 14999 в сутки можно?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Сер 25 гру, 2019 12:35
Вроді можна...Фарс приймає без обмежень...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 25 гру, 2019 12:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Там все ИБ-надбавки, кроме Дня рожденья, относятся к вкладам Максимум+ и Крок назустрич+, стандартные ставки по которым изначально ниже, чем у других депозитов. Нехитрая уловка маркетологов Фарсика. На сегодня не вижу ничего лучше, чем открыть Альтернативный + Бонус от Минфина + 350/400 грн минфиновского же промокода.
А вот можно ли открыть сей Альтернативный пусть и в отделении, но с Коко-дебетки, а не внесением нала в кассу - это вопрос. Причем вопрос многогранный.
Додано: Сер 25 гру, 2019 12:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 25 гру, 2019 13:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
а как тут проценты насчитывают на коко дебетной - если деньги зашли на счет в пятницу то с понедельника или с субботы?
Додано: Сер 25 гру, 2019 13:21
на практике 49к прошло
а еще раз 49к не прошло
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Сер 25 гру, 2019 13:54
З суботи.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 25 гру, 2019 13:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Утром завел через Форвард Онлайн на кредитную КОКО 1000 грн с карты другого банка. До обеда большую часть потратил, пытаюсь вывести остаток (меньше 300 грн).
Ни на Приват, ни на Моно не уходит P2P через Форвард Онлайн - ошибка «Do Not Honor» и привет
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