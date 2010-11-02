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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3640364136423643>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 11:09

Так на понятном языке если к примеру заносится депо 145к. И надо перевести СЭП ом в другой банк смогу ли я за одну операцию перекинут с форварда ?
diplomnet
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:12

diplomnet
я перекидав більше 150К, переказ висів доки не заніс документи (+дзвінок)
переказ із поточного назовні
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:33

на дебетную перевести больше чем 14999 в сутки можно?
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emeta
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:35

  emeta написав:на дебетную перевести больше чем 14999 в сутки можно?

Вроді можна...Фарс приймає без обмежень...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:Кащей

за відкриття депо в ІБ є купа ++
є навіть +1%!

див "Програми лояльності по вкладах" внизу файла
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... utamu6.pdf
Там все ИБ-надбавки, кроме Дня рожденья, относятся к вкладам Максимум+ и Крок назустрич+, стандартные ставки по которым изначально ниже, чем у других депозитов. Нехитрая уловка маркетологов Фарсика. На сегодня не вижу ничего лучше, чем открыть Альтернативный + Бонус от Минфина + 350/400 грн минфиновского же промокода.
А вот можно ли открыть сей Альтернативный пусть и в отделении, но с Коко-дебетки, а не внесением нала в кассу - это вопрос. Причем вопрос многогранный.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:на дебетную перевести больше чем 14999 в сутки можно?

Вроді можна...Фарс приймає без обмежень...
Согласно изысканиям коллеги выше, обмеження все же есть. Раскопки показали, что FromOuterCard 149.000,00
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

а как тут проценты насчитывают на коко дебетной - если деньги зашли на счет в пятницу то с понедельника или с субботы?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:21

  Кащей написав:Согласно изысканиям коллеги выше, обмеження все же есть. Раскопки показали, что FromOuterCard 149.000,00

на практике 49к прошло
а еще раз 49к не прошло
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:54

  mephala написав:а как тут проценты насчитывают на коко дебетной - если деньги зашли на счет в пятницу то с понедельника или с субботы?

З суботи.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Утром завел через Форвард Онлайн на кредитную КОКО 1000 грн с карты другого банка. До обеда большую часть потратил, пытаюсь вывести остаток (меньше 300 грн).
Ни на Приват, ни на Моно не уходит P2P через Форвард Онлайн - ошибка «Do Not Honor» и привет :(
ramzes4
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