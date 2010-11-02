А Моно потягнути чи з Привата?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:04
А Моно потягнути чи з Привата?
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Додано: Сер 25 гру, 2019 14:05
Реально по рахунку суми через скільки проводяться?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Сер 25 гру, 2019 14:08
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:13
Завжди говорю шо треба тестити...тарифи така штука що завжди можуть змінити.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 14:14
Просто не проходит операция ?
Деньги остаются на месте, не улетают в космос ?
Совпадает ли баланс в ИБ с балансом в телеге ?
Неужели таки починили ?
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:15
А на чому ґрунтується така думка, можна докладніше? Може все ж по клірингу?
Подивився виписку, так у ній дата валютування +1 день від операції робочого дня, що більш схоже саме на кліринг, а не списання з рахунку. Якщо за випискою платять КБ, то має бути тоді за клірингом. Чи я все ж помиляюся? Чи заплатять за операцію 27 грудня КБ?
За друзяк одразу платять, а вітальний бонус інакше, лише разом з місячним?
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Додано: Сер 25 гру, 2019 14:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Квесторе_поверні, чесно кажучи не пробував. Ту справа принципова. Мені критична саме відправка з Форварду, бо таким чином гасив картки Ідеї наприкінці місяця.
mustbe, улетают и возвращаются
Телегу не пользую, не могу сказать.
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