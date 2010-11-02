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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3641364236433644>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:04

  ramzes4 написав:Утром завел через Форвард Онлайн на кредитную КОКО 1000 грн с карты другого банка. До обеда большую часть потратил, пытаюсь вывести остаток (меньше 300 грн).
Ни на Приват, ни на Моно не уходит P2P через Форвард Онлайн - ошибка «Do Not Honor» и привет :(

А Моно потягнути чи з Привата?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:05

  J написав:
  Кащей написав:Согласно изысканиям коллеги выше, обмеження все же есть. Раскопки показали, что FromOuterCard 149.000,00

на практике 49к прошло
а еще раз 49к не прошло

Реально по рахунку суми через скільки проводяться?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:08

  Квесторе_поверніться написав:А Моно потягнути чи з Привата?

Значит без комиса тянуть моней с КоКо? А то интересовал вопрос ведь на брошюрах написано "через приложение", а тарифы по карте в приложении чего-то не загружались. Побаивался, что тут как у ПУМБА.
Спасибо.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:13

  Slx написав:
  Квесторе_поверніться написав:А Моно потягнути чи з Привата?

Значит без комиса тянуть моней с КоКо? А то интересовал вопрос ведь на брошюрах написано "через приложение", а тарифы по карте в приложении чего-то не загружались. Побаивался, что тут как у ПУМБА.
Спасибо.

Завжди говорю шо треба тестити...тарифи така штука що завжди можуть змінити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:14

  ramzes4 написав:Ни на Приват, ни на Моно не уходит P2P через Форвард Онлайн - ошибка «Do Not Honor» и привет :(

Просто не проходит операция ?
Деньги остаются на месте, не улетают в космос ?
Совпадает ли баланс в ИБ с балансом в телеге ?
Неужели таки починили ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:15

  Fylhtq написав:
  Vorlon написав:А напомните - кэшбек выплачивается по дате операции или проводки по счёту? Актуально для операций в самом конце месяца...

По проводке!

А на чому ґрунтується така думка, можна докладніше? Може все ж по клірингу?

Подивився виписку, так у ній дата валютування +1 день від операції робочого дня, що більш схоже саме на кліринг, а не списання з рахунку. Якщо за випискою платять КБ, то має бути тоді за клірингом. Чи я все ж помиляюся? Чи заплатять за операцію 27 грудня КБ?

За друзяк одразу платять, а вітальний бонус інакше, лише разом з місячним?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверні, чесно кажучи не пробував. Ту справа принципова. Мені критична саме відправка з Форварду, бо таким чином гасив картки Ідеї наприкінці місяця.
mustbe, улетают и возвращаются http://prntscr.com/qfjl8j Причем и Приват, и Моно шлют сервисное сообщение с суммой и ошибкой.
Телегу не пользую, не могу сказать.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:36

  kreuz написав:А на чому ґрунтується така думка, можна докладніше? Може все ж по клірингу?

Подивився виписку, так у ній дата валютування +1 день від операції робочого дня, що більш схоже саме на кліринг, а не списання з рахунку. Якщо за випискою платять КБ, то має бути тоді за клірингом. Чи я все ж помиляюся? Чи заплатять за операцію 27 грудня КБ?

Теж схиляюся до того, що по клірингу. До речі в офіційних правилах написано

3.6. Організатор здійснює нарахування та виплату Винагороди CashBack, Учасникам Акцій, які в період її дії здійснили Безготівкову(і) операцію(ї) з розрахунку в торгівельній мережі за рахунок кредитних або власних коштів у відповідності до вимог Додатку 1 та Додатку 2 до цих Офіційних умов Акції у листопаді 2019, а далі – згідно до інформаційних повідомлень стосовно інших періодів Акції на сайті банку, або у МБ Forward Online, або смс-інформування.

Безготівкова операція - операція з розрахунку за товари або послуги, виконана зініціативи Клієнта за допомогою Платіжної картки, за рахунок кредитних коштів або власних коштів, в торговельно-сервісних підприємствах згідно з цими Офіційними умовами та відображена по Рахунку Договору не пізніше, ніж протягом 7 (семи) календарних днів від дати її фактичного здійснення.

Якщо керуватись правилами, то не буде кешбеку по операціям не відображеним по рахунку за 7 календарних днів. А операція від 27-го має непогані шанси 3-го ще не пройти по рахунку.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:09

  Stringer написав:
  kreuz написав:
  Vorlon написав:Ну есть ещё вариант звонить на горячую линию... Лично я в этом месяце тратил, точно зная, что в тех же точках дают по Пудре.

От в Укрсибі точно всліпу витрачаємо, бо немає чітких правил та ніде не прописані МСС, а тут вони більш-меньш зрозумілі, є МСС, хоча звичайно можуть і відморозитися, як буває робить тепер Монька. Подивимось, як будуть себе поводити з нами...

Ну вот все эти годы, что форвард платил клиентам кешбек - не морозился, а когда клиентом стали вы, будет морозиться? :mrgreen:

От Ви такий обізнаний і досвідчений, підкажіть, як саме тут КБ нараховують, по даті авторизації, кліринга або по операції за рахунком? Бажано на конкретних прикладах, бо хочеться розібратися і визначити, чи платити за лікування 26-го і 27-го грудня ще КОКО або чимось іншим...

Дякую наперед.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:16

  kreuz написав:От Ви такий обізнаний і досвідчений, підкажіть, як саме тут КБ нараховують, по даті авторизації, кліринга або по операції за рахунком? Бажано на конкретних прикладах, бо хочеться розібратися і визначити, чи платити за лікування 26-го і 27-го грудня ще КОКО або чимось іншим...

Дякую наперед.

по выручалкам - по проведению по счету, а как по коко не знаю - сам первый месяц пользуюсь
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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