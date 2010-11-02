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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:19
А почему все решили, что дата клиринга в этом банке не равна дате проводки по счёту?
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:21
Ага, цікавий приклад.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:38
О, отлично, так это - перемога.
Наконец-то то этим ИБ можно пользоваться
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:48
А вот такие акция,например, что недавно была:
"Акція «Black Friday» від Forward Bank для власників кредитних КОКО КАРД
Тільки з 29.11.19 по 02.12.19 отримуй додатковий кешбек за безготівкові операції, здійнені в мережі Інтернет за рахунок кредитних коштів"
учитывается по дате операции?
А то если по проводке, то надо быть ювелиром, чтобы попасть, учитывая пару выходных)
Додано: Сер 25 гру, 2019 17:35
Так где перемога? Платежи не уходят. Хорошо что не блокируются на 2 - 3 дня.
Додано: Сер 25 гру, 2019 18:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
З депошками бардак якийсь, 59к не проходить, але проходить 58к... Загалом 150к вдалось з чужих карток, тому ліміти наразі незрозумілі... Інший акк інакше...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Сер 25 гру, 2019 18:39
То, что не лочатся - это и есть переможная перемога.
А то, что не уходит само, - можно забрать чем-то другим, той же пумбой/аллой/моней
Додано: Сер 25 гру, 2019 18:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Эта акция была по операции.
Додано: Сер 25 гру, 2019 19:08
Додано: Сер 25 гру, 2019 19:37
diplomnet
я СЕП-ом переказував на інший банк
п2п має купу лімітів і обмежень тому рідко ним бавлюсь
+50грн !
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