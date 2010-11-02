Vorlon написав:А почему все решили, что дата клиринга в этом банке не равна дате проводки по счёту?
Ага, цікавий приклад.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
А вот такие акция,например, что недавно была: "Акція «Black Friday» від Forward Bank для власників кредитних КОКО КАРД Тільки з 29.11.19 по 02.12.19 отримуй додатковий кешбек за безготівкові операції, здійнені в мережі Інтернет за рахунок кредитних коштів" учитывается по дате операции? А то если по проводке, то надо быть ювелиром, чтобы попасть, учитывая пару выходных)
З депошками бардак якийсь, 59к не проходить, але проходить 58к... Загалом 150к вдалось з чужих карток, тому ліміти наразі незрозумілі... Інший акк інакше...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
guntherhouse777 написав:А вот такие акция,например, что недавно была: "Акція «Black Friday» від Forward Bank для власників кредитних КОКО КАРД Тільки з 29.11.19 по 02.12.19 отримуй додатковий кешбек за безготівкові операції, здійнені в мережі Інтернет за рахунок кредитних коштів" учитывается по дате операции? А то если по проводке, то надо быть ювелиром, чтобы попасть, учитывая пару выходных)