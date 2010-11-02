kreuz написав:От Ви такий обізнаний і досвідчений, підкажіть, як саме тут КБ нараховують, по даті авторизації, кліринга або по операції за рахунком? Бажано на конкретних прикладах, бо хочеться розібратися і визначити, чи платити за лікування 26-го і 27-го грудня ще КОКО або чимось іншим...
Дякую наперед.
по выручалкам - по проведению по счету, а как по коко не знаю - сам первый месяц пользуюсь
Припустимо, тут так само. Коли списують з рахунку зазвичай, де це можна глянути?
У виписці ІБ дата валютування +1 день від дати операції в робочий день. То може 26-го й 27-го все ж встигнуть провести в цьому році, тобто 28-го? Як Ваш досвід підказує, скільки чекати списання після операції в робочий день?
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kreuz написав:От Ви такий обізнаний і досвідчений, підкажіть, як саме тут КБ нараховують, по даті авторизації, кліринга або по операції за рахунком? Бажано на конкретних прикладах, бо хочеться розібратися і визначити, чи платити за лікування 26-го і 27-го грудня ще КОКО або чимось іншим...
Дякую наперед.
по выручалкам - по проведению по счету, а как по коко не знаю - сам первый месяц пользуюсь
PostFinance и UA_Pay проводит сразу как p2p? ИЛИ оно проходит еще 3-4 дня после захода?
Vorlon написав:А почему все решили, что дата клиринга в этом банке не равна дате проводки по счёту?
Ага, цікавий приклад.
Мене це якраз і цікавить, бо я тут жодного календарного КБ ще не отримав. А всі решта до цього часу так і не розібралися, чи що? Тут же й інші картки з КБ були раніше...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...