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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3642364336443645

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:23

  Stringer написав:
  kreuz написав:От Ви такий обізнаний і досвідчений, підкажіть, як саме тут КБ нараховують, по даті авторизації, кліринга або по операції за рахунком? Бажано на конкретних прикладах, бо хочеться розібратися і визначити, чи платити за лікування 26-го і 27-го грудня ще КОКО або чимось іншим...

Дякую наперед.

по выручалкам - по проведению по счету, а как по коко не знаю - сам первый месяц пользуюсь

Припустимо, тут так само. Коли списують з рахунку зазвичай, де це можна глянути?

У виписці ІБ дата валютування +1 день від дати операції в робочий день. То може 26-го й 27-го все ж встигнуть провести в цьому році, тобто 28-го? Як Ваш досвід підказує, скільки чекати списання після операції в робочий день?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:25

  Stringer написав:
  kreuz написав:От Ви такий обізнаний і досвідчений, підкажіть, як саме тут КБ нараховують, по даті авторизації, кліринга або по операції за рахунком? Бажано на конкретних прикладах, бо хочеться розібратися і визначити, чи платити за лікування 26-го і 27-го грудня ще КОКО або чимось іншим...

Дякую наперед.

по выручалкам - по проведению по счету, а как по коко не знаю - сам первый месяц пользуюсь


PostFinance и UA_Pay проводит сразу как p2p? ИЛИ оно проходит еще 3-4 дня после захода?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:27

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:А почему все решили, что дата клиринга в этом банке не равна дате проводки по счёту?

Ага, цікавий приклад.

Мене це якраз і цікавить, бо я тут жодного календарного КБ ще не отримав. А всі решта до цього часу так і не розібралися, чи що? Тут же й інші картки з КБ були раніше...
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kreuz
 
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З нами з: 10.12.07
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