kreuz написав:От Ви такий обізнаний і досвідчений, підкажіть, як саме тут КБ нараховують, по даті авторизації, кліринга або по операції за рахунком? Бажано на конкретних прикладах, бо хочеться розібратися і визначити, чи платити за лікування 26-го і 27-го грудня ще КОКО або чимось іншим...
Дякую наперед.
по выручалкам - по проведению по счету, а как по коко не знаю - сам первый месяц пользуюсь
Припустимо, тут так само. Коли списують з рахунку зазвичай, де це можна глянути?
У виписці ІБ дата валютування +1 день від дати операції в робочий день. То може 26-го й 27-го все ж встигнуть провести в цьому році, тобто 28-го? Як Ваш досвід підказує, скільки чекати списання після операції в робочий день?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz написав:От Ви такий обізнаний і досвідчений, підкажіть, як саме тут КБ нараховують, по даті авторизації, кліринга або по операції за рахунком? Бажано на конкретних прикладах, бо хочеться розібратися і визначити, чи платити за лікування 26-го і 27-го грудня ще КОКО або чимось іншим...
Дякую наперед.
по выручалкам - по проведению по счету, а как по коко не знаю - сам первый месяц пользуюсь
PostFinance и UA_Pay проводит сразу как p2p? ИЛИ оно проходит еще 3-4 дня после захода?
Vorlon написав:А почему все решили, что дата клиринга в этом банке не равна дате проводки по счёту?
Ага, цікавий приклад.
Мене це якраз і цікавить, бо я тут жодного календарного КБ ще не отримав. А всі решта до цього часу так і не розібралися, чи що? Тут же й інші картки з КБ були раніше...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Кто понял тонкости этого инструмента? Там говорится, что эффективная процентная ставка по кредиту в зависимости от процентов (от 2,6 до 4) будет равняться от 61.88% до 156.60%. КАК? Я посчитал с капитализацией процентов за год при двух льготных месяцах из 12 вышло равно 48% (по 4%), ну и если ещё учитывать штрафы за неуплату в мес. - 4663 грн, то есть 9.33% от 50000. Итог: 57.32 вместо 92% по их примеру. Или я просто не понимаю термина эффективная процентная ставка по кредиту? https://kokocash.forward-bank.com/
kreuz написав:От Ви такий обізнаний і досвідчений, підкажіть, як саме тут КБ нараховують, по даті авторизації, кліринга або по операції за рахунком? Бажано на конкретних прикладах, бо хочеться розібратися і визначити, чи платити за лікування 26-го і 27-го грудня ще КОКО або чимось іншим...
Дякую наперед.
по выручалкам - по проведению по счету, а как по коко не знаю - сам первый месяц пользуюсь
Припустимо, тут так само. Коли списують з рахунку зазвичай, де це можна глянути?
У виписці ІБ дата валютування +1 день від дати операції в робочий день. То може 26-го й 27-го все ж встигнуть провести в цьому році, тобто 28-го? Як Ваш досвід підказує, скільки чекати списання після операції в робочий день?
Раньше выписку надо было заказывать, причём отправка по почте стоила бешеных денег 17 грн и ее пытались подключать принудительно, на мыло бесплатно. Как год назад изменили иб и запустили приложение, выписку можно скачать или отправить на мыло в любой момент. Не совсем понятно, почему мой опыт должен отличаться от того, что указано в выписке. У меня нет оснований не верить тому, что там указано, что если платёж сделать в рабочий день, то он проведется по счету на следующий
Протестовано аХцію http://lx4.me/c/FCtDnKyY 1. Замовляєте карту. 2. Отримуєте карту. 4. Активуєте на теплій лінії й отримуєте ПІН. 3. Після проведення по рахунку платьожика від 100 грн на карту капає автоматом 40,25 (дебітКОКО) або 80,50 (кредитКОКО). Усе працює.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Та сколько ж можно свою реферальную ссылку совать везде Вот в таком контексте как сейчас выглядит, как будто акция только после перехода по этой (конкретно Вашей) ссылке.
По інших нічого сказати не можу не тестив.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:По інших нічого сказати не можу не тестив.
Ну да, Ваша ссылка особенная. Ну написали бы: "Протестовано акцію «КОКО КОЛО»" и т.д. Неужели эти 40/80 грн так много значат?
Звичайно, Ви маєте рацію. ВВажайте це своєрідним жартом...якщо вважаєте невдалим...звиняйте.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.