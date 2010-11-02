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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3643364436453646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

в Днепре плохо работают, оформил карту в четверг, привезли во вторник, сегодня уже опять четверг, курьер до сих пор не отвез доки в отделение или их не обработали, не могу юзать карту
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:49

  Hack-Stock написав:в Днепре плохо работают, оформил карту в четверг, привезли во вторник, сегодня уже опять четверг, курьер до сих пор не отвез доки в отделение или их не обработали, не могу юзать карту

курєру ганьба.
І жирних 10% кишмишу, сьогодні по суті останній день.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31028
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:18

Подскажите пожалуйста, после пополнения Кококарты через П2П с другого банка в опервремя- деньги с нее можно сразу тратить?
А если грн зайдет в выходные?
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество :D
larnic
 
Повідомлень: 226
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:20

  larnic написав:Подскажите пожалуйста, после пополнения Кококарты через П2П с другого банка в опервремя- деньги с нее можно сразу тратить?
А если грн зайдет в выходные?

если авторизационный остаток увеличится - можно тратить сразу
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10196
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:35

  Stringer написав:
  larnic написав:Подскажите пожалуйста, после пополнения Кококарты через П2П с другого банка в опервремя- деньги с нее можно сразу тратить?
А если грн зайдет в выходные?

если авторизационный остаток увеличится - можно тратить сразу

Это если в онлайн банкинге эта сумма на остатке по карте будет видна? Или надо ждать проводку по выписке?
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество :D
larnic
 
Повідомлень: 226
З нами з: 15.12.13
Подякував: 323 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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  #<1 ... 3643364436453646
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