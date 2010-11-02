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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 15:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
в Днепре плохо работают, оформил карту в четверг, привезли во вторник, сегодня уже опять четверг, курьер до сих пор не отвез доки в отделение или их не обработали, не могу юзать карту
Додано: Чет 26 гру, 2019 15:49
курєру ганьба.
І жирних 10% кишмишу, сьогодні по суті останній день.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:18
Подскажите пожалуйста, после пополнения Кококарты через П2П с другого банка в опервремя- деньги с нее можно сразу тратить?
А если грн зайдет в выходные?
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Додано: Чет 26 гру, 2019 16:20
если авторизационный остаток увеличится - можно тратить сразу
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:35
Это если в онлайн банкинге эта сумма на остатке по карте будет видна? Или надо ждать проводку по выписке?
Укажите промокод UO2TAPO, и гарантированно получите +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина (minfin.com.ua/deposits/bonus/). Благодарю за сотрудничество
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
В онлайн банкінгу доступний залишок.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 гру, 2019 22:48
Кэшбек зачисленный на кредитку будет засчитан как минимальный платеж?
Додано: Чет 26 гру, 2019 22:50
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 гру, 2019 22:51
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
Доставал горячку и отделение, в итоге начал понимать, что льготный период здесь не так выглидит как в привате, абанке, Моне, где траты настоящего месяца надо гасить в следующем.
Здесь это выглядит так: допустим я сегодня потратил кредитные - начался льготный период 60 дней. Все что будет потрачено в эти 60 дней необходимо будет вернуть до истечения этих 60 дней. Не забывая платить минимальный платеж 0,5% (мин. 50 грн) перед РД.
Правильно?
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