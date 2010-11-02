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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3644364536463647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:Здесь это выглядит так: допустим я сегодня потратил кредитные - начался льготный период 60 дней. Все что будет потрачено в эти 60 дней необходимо будет вернуть до истечения этих 60 дней. Не забывая платить минимальный платеж 0,5% (мин. 50 грн) перед РД.
Правильно?

Це хто Вам таке розповів?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:11

  andreyiskra написав:Доставал горячку и отделение, в итоге начал понимать, что льготный период здесь не так выглидит как в привате, абанке, Моне, где траты настоящего месяца надо гасить в следующем.
Здесь это выглядит так: допустим я сегодня потратил кредитные - начался льготный период 60 дней. Все что будет потрачено в эти 60 дней необходимо будет вернуть до истечения этих 60 дней. Не забывая платить минимальный платеж 0,5% (мин. 50 грн) перед РД.
Правильно?

нет
тут все как в привате, абанке, Моне,
только месяц начинается не 1-го числа, а в число подписания договора
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:12

  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:Здесь это выглядит так: допустим я сегодня потратил кредитные - начался льготный период 60 дней. Все что будет потрачено в эти 60 дней необходимо будет вернуть до истечения этих 60 дней. Не забывая платить минимальный платеж 0,5% (мин. 50 грн) перед РД.
Правильно?

Це хто Вам таке розповів?

В отделении менеджер. А также на горячке два дня подряд разные операторы.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сказали что заканчивается льготный период 60 дней, только потом начинается следующий 60 дней. У меня мозг кипит уже
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:В отделении менеджер. А также на горячке два дня подряд разные операторы.

Умови змінили. :) Мабуть. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:16

А если не заплатил МП перед РД, то выпал из льготного периода и попал на 48% годовых.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:20

  andreyiskra написав:Сказали что заканчивается льготный период 60 дней, только потом начинается следующий 60 дней. У меня мозг кипит уже

Розрахунковий період – період, протягом якого Банком враховуються Операції, що включаються
в чергову Виписку. Датою початку першого Розрахункового періоду за Договором (якщо інше не
передбачено Додатковими умовами) є дата відкриття Банком Рахунку. Датою початку кожного
наступного Розрахункового періоду є таке саме число наступного місяця, як число відкриття
Банком Рахунку. У випадку, якщо дата закінчення Розрахункового періоду припадає на святковий,
неробочий, вихідний день або такого числа немає у поточному місяці (наприклад, 29-те, 30-те або
31-ше число), то датою закінчення такого Розрахункового періоду вважається перший наступний
робочий день;
1.58. Розрахункова дата – дата початку та дата закінчення кожного з Розрахункових періодів;
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... kartok.pdf
Якщо хочете, можете почитати цей талмуд. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:21

  andreyiskra написав:Доставал горячку и отделение, в итоге начал понимать, что льготный период здесь не так выглидит как в привате, абанке, Моне, где траты настоящего месяца надо гасить в следующем.
Здесь это выглядит так: допустим я сегодня потратил кредитные - начался льготный период 60 дней. Все что будет потрачено в эти 60 дней необходимо будет вернуть до истечения этих 60 дней. Не забывая платить минимальный платеж 0,5% (мин. 50 грн) перед РД.
Правильно?

Тут аналогічно до привата,лише є рд індивідуальна. У привата 25 числа,а в мене 14. Краще гаситися в 0) можна вручну рахувати)
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:33

  kreuz написав:
  Stringer написав:
  kreuz написав:От Ви такий обізнаний і досвідчений, підкажіть, як саме тут КБ нараховують, по даті авторизації, кліринга або по операції за рахунком? Бажано на конкретних прикладах, бо хочеться розібратися і визначити, чи платити за лікування 26-го і 27-го грудня ще КОКО або чимось іншим...

Дякую наперед.

по выручалкам - по проведению по счету, а как по коко не знаю - сам первый месяц пользуюсь

Припустимо, тут так само. Коли списують з рахунку зазвичай, де це можна глянути?

У виписці ІБ дата валютування +1 день від дати операції в робочий день. То може 26-го й 27-го все ж встигнуть провести в цьому році, тобто 28-го? Як Ваш досвід підказує, скільки чекати списання після операції в робочий день?

розрахувався 24 грудня в аптеці, станом на 27 грудня по виписці ще не має цієї операції, а в іб заблоковані суми що ніде не відображаються?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:12

Холди ніде побачити не вдавалося... Доречі, СМС увімкнулося вже, тепер вкл/вкл і приходять лише ПУШі. Дякую за допомогу!

Чи тестив уже хтось депозити, відкриті з чужих карт, на предмет, чи рахується збільшена ставка не тільки на суму відкриття, а й на суму поповнень? Поповнення для цього мають бути знов з чужих карток, чи це вже неважливо? Може офпред прокоментує?

Дуже вже не хочеться шукати ще якусь альтернативу, але й задешево гривні тримати на депо не надто цікаво.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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