Це хто Вам таке розповів?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Це хто Вам таке розповів?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:11
нет
тут все как в привате, абанке, Моне,
только месяц начинается не 1-го числа, а в число подписания договора
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:12
В отделении менеджер. А также на горячке два дня подряд разные операторы.
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сказали что заканчивается льготный период 60 дней, только потом начинается следующий 60 дней. У меня мозг кипит уже
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Умови змінили. Мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:16
А если не заплатил МП перед РД, то выпал из льготного периода и попал на 48% годовых.
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:20
Розрахунковий період – період, протягом якого Банком враховуються Операції, що включаються
в чергову Виписку. Датою початку першого Розрахункового періоду за Договором (якщо інше не
передбачено Додатковими умовами) є дата відкриття Банком Рахунку. Датою початку кожного
наступного Розрахункового періоду є таке саме число наступного місяця, як число відкриття
Банком Рахунку. У випадку, якщо дата закінчення Розрахункового періоду припадає на святковий,
неробочий, вихідний день або такого числа немає у поточному місяці (наприклад, 29-те, 30-те або
31-ше число), то датою закінчення такого Розрахункового періоду вважається перший наступний
робочий день;
1.58. Розрахункова дата – дата початку та дата закінчення кожного з Розрахункових періодів;
Якщо хочете, можете почитати цей талмуд.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:21
Тут аналогічно до привата,лише є рд індивідуальна. У привата 25 числа,а в мене 14. Краще гаситися в 0) можна вручну рахувати)
Додано: Чет 26 гру, 2019 23:33
розрахувався 24 грудня в аптеці, станом на 27 грудня по виписці ще не має цієї операції, а в іб заблоковані суми що ніде не відображаються?
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:12
Холди ніде побачити не вдавалося... Доречі, СМС увімкнулося вже, тепер вкл/вкл і приходять лише ПУШі. Дякую за допомогу!
Чи тестив уже хтось депозити, відкриті з чужих карт, на предмет, чи рахується збільшена ставка не тільки на суму відкриття, а й на суму поповнень? Поповнення для цього мають бути знов з чужих карток, чи це вже неважливо? Може офпред прокоментує?
Дуже вже не хочеться шукати ще якусь альтернативу, але й задешево гривні тримати на депо не надто цікаво.
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