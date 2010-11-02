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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:43
Оплата услуг в Forward Online входит в льготный период по кредитной карте?
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vitaliy1111
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П'ят 27 гру, 2019 05:20
Sanio