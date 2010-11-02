RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3645364636473648

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Оплата услуг в Forward Online входит в льготный период по кредитной карте?
vitaliy1111
 
Повідомлень: 162
З нами з: 14.01.15
Подякував: 61 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3645364636473648
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, WachtAmRhein і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8006, 8007, 8008
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80079 9447823
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 10:59
WachtAmRhein
Банк Глобус 1 ... 574, 575, 576
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5753 763673
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 10:44
IMPRINTER
Банк Львів 1 ... 18, 19, 20
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
191 65044
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 05:20
Sanio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80080)
27.12.2019 10:59
Лаунж Кей (309)
27.12.2019 10:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.