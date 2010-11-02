Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:06

Скажіть, хто оформлював дебетну КОКО за рефкою, для дружнього КБ у 40.25 грн якісь оплати хіба треба робити? Чи платять одразу після активації картки за телефоном?



У чиїх банкоматах можна ПІН встановити власний? Хтось наче писав, що це безкоштовно...



Ставки за депо з чужих карток підняли до 18%, але в договорах так і стоїть 17.5%. Схоже, що ніхто їх так і не змінюватиме...

Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...