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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Оплата услуг в Forward Online входит в льготный период по кредитной карте?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Прибіг кишмиш за акцію 30-02
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:06
Скажіть, хто оформлював дебетну КОКО за рефкою, для дружнього КБ у 40.25 грн якісь оплати хіба треба робити? Чи платять одразу після активації картки за телефоном?
У чиїх банкоматах можна ПІН встановити власний? Хтось наче писав, що це безкоштовно...
Ставки за депо з чужих карток підняли до 18%, але в договорах так і стоїть 17.5%. Схоже, що ніхто їх так і не змінюватиме...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:11
Мне пришли без оплат. 24-го оформил (и активировал), 26-го утром пришла СМС о зачислении. А вот по кредитке Фарсик 80,50 зажал.
Где это видно?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:19
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:33
По правилам (которые я смотрел) нужно провести одну оплату, не обязательно от 100, как некоторые говорят.
По факту я ничего не получил и если после оплаты в 100 грн тоже не получу - буду писать жалобу.
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