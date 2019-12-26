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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3645364636473648

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Оплата услуг в Forward Online входит в льготный период по кредитной карте?
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Прибіг кишмиш за акцію 30-02
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:06

Скажіть, хто оформлював дебетну КОКО за рефкою, для дружнього КБ у 40.25 грн якісь оплати хіба треба робити? Чи платять одразу після активації картки за телефоном?

У чиїх банкоматах можна ПІН встановити власний? Хтось наче писав, що це безкоштовно...

Ставки за депо з чужих карток підняли до 18%, але в договорах так і стоїть 17.5%. Схоже, що ніхто їх так і не змінюватиме...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:11

Скажіть, хто оформлював дебетну КОКО за рефкою, для дружнього КБ у 40.25 грн якісь оплати хіба треба робити? Чи платять одразу після активації картки за телефоном?
Мне пришли без оплат. 24-го оформил (и активировал), 26-го утром пришла СМС о зачислении. А вот по кредитке Фарсик 80,50 зажал.
Ставки за депо з чужих карток підняли до 18%,
Где это видно?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:19

  Кащей написав:
Ставки за депо з чужих карток підняли до 18%,
Где это видно?

Я так понимаю, что это просто добавили положенные +0,5% к 17,5%. Наверное, сами ставки, как таковые, не поднимали.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:33

  kreuz написав:Скажіть, хто оформлював дебетну КОКО за рефкою, для дружнього КБ у 40.25 грн якісь оплати хіба треба робити? Чи платять одразу після активації картки за телефоном?

У чиїх банкоматах можна ПІН встановити власний? Хтось наче писав, що це безкоштовно...

Ставки за депо з чужих карток підняли до 18%, але в договорах так і стоїть 17.5%. Схоже, що ніхто їх так і не змінюватиме...


По правилам (которые я смотрел) нужно провести одну оплату, не обязательно от 100, как некоторые говорят.
По факту я ничего не получил и если после оплаты в 100 грн тоже не получу - буду писать жалобу.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:32

Скажите, если сегодня что-то купить с картой КоКо (кредитной), какая вероятность того, что проведут еще в декабре?
В смысле, получу ли я еще кэшбэк по этой покупке или уже нет?
Вроде и 27-е число, но впереди ж все выходные.
Спасибо.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Когда фарсик проводит пополнение своих карт через р2р?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:10

  Кащей написав:Когда фарсик проводит пополнение своих карт через р2р?

Судя по выписке день в день в рабочие дни, следующим рабочим днем для p2p на выходных.
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:16

  Искатель написав:Скажите, если сегодня что-то купить с картой КоКо (кредитной), какая вероятность того, что проведут еще в декабре?
В смысле, получу ли я еще кэшбэк по этой покупке или уже нет?
Вроде и 27-е число, но впереди ж все выходные.
Спасибо.

Як правило 2 робочих дня. Я поповнив мобільний понеділок, операція зарахувалась у вівторок. Кешбек прийшов в четвер(середа вихідний). Кешбек в цьому році не получите(. Якщо потрібні рефки для карток форварда звертайтесь)
tarasum
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