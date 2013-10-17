Так, видно стало в додатку. Було 17+0.5% за інтернет, стало 17.5+0.5%=18% за розміщення з чужих карток. А у пдфках лишили по-старому 17.5%...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:49
Так, видно стало в додатку. Було 17+0.5% за інтернет, стало 17.5+0.5%=18% за розміщення з чужих карток. А у пдфках лишили по-старому 17.5%...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:51
А де це Ви правила за рефками знайшли? Викладайте назагал.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Акція по рефкам називається коко коло,там все написано на офсайті)
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