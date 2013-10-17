Я так понимаю, что это просто добавили положенные +0,5% к 17,5%. Наверное, сами ставки, как таковые, не поднимали.
Так, видно стало в додатку. Було 17+0.5% за інтернет, стало 17.5+0.5%=18% за розміщення з чужих карток. А у пдфках лишили по-старому 17.5%...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz написав:Скажіть, хто оформлював дебетну КОКО за рефкою, для дружнього КБ у 40.25 грн якісь оплати хіба треба робити? Чи платять одразу після активації картки за телефоном?
У чиїх банкоматах можна ПІН встановити власний? Хтось наче писав, що це безкоштовно...
Ставки за депо з чужих карток підняли до 18%, але в договорах так і стоїть 17.5%. Схоже, що ніхто їх так і не змінюватиме...
По правилам (которые я смотрел) нужно провести одну оплату, не обязательно от 100, как некоторые говорят. По факту я ничего не получил и если после оплаты в 100 грн тоже не получу - буду писать жалобу.
А де це Ви правила за рефками знайшли? Викладайте назагал.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz написав:Чи тестив уже хтось депозити, відкриті з чужих карт, на предмет, чи рахується збільшена ставка не тільки на суму відкриття, а й на суму поповнень? Поповнення для цього мають бути знов з чужих карток, чи це вже неважливо?