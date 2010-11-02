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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3647364836493650>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:49

  ingtrans написав:
  Кащей написав:
Ставки за депо з чужих карток підняли до 18%,
Где это видно?

Я так понимаю, что это просто добавили положенные +0,5% к 17,5%. Наверное, сами ставки, как таковые, не поднимали.

Так, видно стало в додатку. Було 17+0.5% за інтернет, стало 17.5+0.5%=18% за розміщення з чужих карток. А у пдфках лишили по-старому 17.5%...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:51

  Slx написав:
  kreuz написав:Скажіть, хто оформлював дебетну КОКО за рефкою, для дружнього КБ у 40.25 грн якісь оплати хіба треба робити? Чи платять одразу після активації картки за телефоном?

У чиїх банкоматах можна ПІН встановити власний? Хтось наче писав, що це безкоштовно...

Ставки за депо з чужих карток підняли до 18%, але в договорах так і стоїть 17.5%. Схоже, що ніхто їх так і не змінюватиме...


По правилам (которые я смотрел) нужно провести одну оплату, не обязательно от 100, как некоторые говорят.
По факту я ничего не получил и если после оплаты в 100 грн тоже не получу - буду писать жалобу.

А де це Ви правила за рефками знайшли? Викладайте назагал.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Акція по рефкам називається коко коло,там все написано на офсайті)
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:39

  ramzes4 написав:
  Кащей написав:Когда фарсик проводит пополнение своих карт через р2р?

Судя по выписке день в день в рабочие дни, следующим рабочим днем для p2p на выходных.

А выписка где берётся?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:41

Forward Team та КоКо КОЛО

5.2. Для Нових Клієнтів Банку:
5.2.3. Після заповнення онлайн-заявки:
5.2.3.1. оформити у Організатора кредитну/дебетну картку за продуктом «KOKO КАРД (Кредитна/дебетна картка)», шляхом укладення Договору про надання та використання платіжної картки та здійснити не менше ніж 1 (одну) операцію по картковому рахунку.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:43

  kreuz написав:Чи тестив уже хтось депозити, відкриті з чужих карт, на предмет, чи рахується збільшена ставка не тільки на суму відкриття, а й на суму поповнень? Поповнення для цього мають бути знов з чужих карток, чи це вже неважливо?

Так как правильно, кто знает?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:56

Про поповнення в умовах акції не згадано, зате останнє речення натякає що нова ставка має враховувати і їх теж

http://prntscr.com/qgjnmk
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:37

  Квесторе_поверніться написав:Протестовано аХцію
http://lx4.me/c/keSU8NUW
1. Замовляєте карту.
2. Отримуєте карту.
4. Активуєте на теплій лінії й отримуєте ПІН.
3. Після проведення по рахунку платьожика від 100 грн на карту капає автоматом
40,25 (дебітКОКО) або 80,50 (кредитКОКО).
Усе працює. :)

40,25 (дебітКОКО) або 80,50 (кредитКОКО). - Після утримання податків, бо обіцяли 50 і 100 грн. відповідно :!:
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:49

Это, наверное, игра такая: подсунь свою ссылку другу и получи 40 грн :) Как бы цитата, но ссылка на всякий случай заменена своей.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 00:31

  ingtrans написав:Это, наверное, игра такая: подсунь свою ссылку другу и получи 40 грн :) Как бы цитата, но ссылка на всякий случай заменена своей.

Дякую за пильність.
Звичайно аХція тут http://lx4.me/c/FCtDnKyY :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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