Квесторе_поверніться написав:Протестовано аХцію http://lx4.me/c/FCtDnKyY 1. Замовляєте карту. 2. Отримуєте карту. 4. Активуєте на теплій лінії й отримуєте ПІН. 3. Після проведення по рахунку платьожика від 100 грн на карту капає автоматом 40,25 (дебітКОКО) або 80,50 (кредитКОКО). Усе працює.
40,25 (дебітКОКО) або 80,50 (кредитКОКО). - Після утримання податків, бо обіцяли 50 і 100 грн. відповідно
Виправив невірне цитування.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Протестовано аХцію http://lx4.me/c/FCtDnKyY 1. Замовляєте карту. 2. Отримуєте карту. 4. Активуєте на теплій лінії й отримуєте ПІН. 3. Після проведення по рахунку платьожика від 100 грн на карту капає автоматом 40,25 (дебітКОКО) або 80,50 (кредитКОКО). Усе працює.
40,25 (дебітКОКО) або 80,50 (кредитКОКО). - Після утримання податків, бо обіцяли 50 і 100 грн. відповідно
Виправив невірне цитування.
А для дебетки есть такое?
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