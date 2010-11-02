Додаток № 3 2. УМОВИ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ CASHBACK 2.1. Банк здійснює нарахування та виплату Винагороди в розмірі, визначеному п.2.4. ПЛ CashBack, по Операціях ПЛ, сума яких більша або дорівнює 100,00 (сто) грн. 2.2. Банк виплачує Винагороду Клієнтам, які здійснили принаймні 1 (одну) Операцію ПЛ за рахунок власних чи кредитних коштів та така Операція ПЛ була відображена по Рахунку протягом 7-ми календарних днів з дати її здійснення (у разі, якщо 7-й календарний день припадає на вихідний або неробочий день, – дата відображення по Рахунку переноситься на перший робочий день після вихідного/неробочого дня). 2.3. Виплата Винагороди проводиться щомісячно 8-го (восьмого) числа календарного місяця, наступного за місяцем, в якому були здійснені Операції ПЛ, за умови відображення їх по Рахунку у відповідності до п.2.2. У разі, якщо 8-й (восьмий) календарний день припадає на вихідний або неробочий день, виплата Винагороди проводиться в перший робочий день після вихідного/неробочого дня. 2.4. Винагорода встановлюється Банком у розмірі, передбаченому в Додатку 1 до ПЛ СashBack та розраховується у відсотках від суми кожної Операції ПЛ, яка була здійснена та відображена на Рахунку у відповідності до п. 2.2. ПЛ CashBack.