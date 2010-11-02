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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3648364936503651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 09:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ніт.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:42

  antey718 написав:Коллеги, а кешбек по Коко выплачивается по дате совершения операции или по дате списания? Есть шанс получить декабрьский кешбек если расплатиться сегодня?


теж цікавить, здається, все ж за датою проведення, судячи з махінацій зі стартовими 100 грн


до речі, сьогодні ж все одно встигаєте, це ж не СЕП, а ось в понеділок ...
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alexey_k9 написав:А для дебетки есть такое?

Да, конечно и для дебетовых карт КОКО действует акция «КОКО КОЛО». Подробные условия акции - https://www.forward-bank.com/about/acti ... o_kolo.pdf.
Ссылка для гарантированного получения бонуса, при оформлении карты-
http://lx4.me/c/keSU8NUW
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:11

  antey718 написав: ... кешбек по Коко выплачивается по дате совершения операции или по дате списания? Есть шанс получить декабрьский кешбек если расплатиться сегодня?

Если банк придерживается своих правил (Умови надання та обслуговування карток), то должны.
Додаток № 3
2. УМОВИ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ CASHBACK
2.1. Банк здійснює нарахування та виплату Винагороди в розмірі, визначеному п.2.4. ПЛ CashBack, по Операціях ПЛ, сума яких більша або дорівнює 100,00 (сто) грн.
2.2. Банк виплачує Винагороду Клієнтам, які здійснили принаймні 1 (одну) Операцію ПЛ за рахунок власних чи кредитних коштів та така Операція ПЛ була відображена по Рахунку протягом 7-ми календарних днів з дати її здійснення (у разі, якщо 7-й календарний день припадає на вихідний або неробочий день, – дата відображення по Рахунку переноситься на перший робочий день після вихідного/неробочого дня).
2.3. Виплата Винагороди проводиться щомісячно 8-го (восьмого) числа календарного місяця, наступного за місяцем, в якому були здійснені Операції ПЛ, за умови відображення їх по Рахунку у відповідності до п.2.2. У разі, якщо 8-й (восьмий) календарний день припадає на вихідний або неробочий день, виплата Винагороди проводиться в перший робочий день після вихідного/неробочого дня.
2.4. Винагорода встановлюється Банком у розмірі, передбаченому в Додатку 1 до ПЛ СashBack та розраховується у відсотках від суми кожної Операції ПЛ, яка була здійснена та відображена на Рахунку у відповідності до п. 2.2. ПЛ CashBack.
v-m-
 
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