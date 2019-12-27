Додаток № 3 2. УМОВИ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ CASHBACK 2.1. Банк здійснює нарахування та виплату Винагороди в розмірі, визначеному п.2.4. ПЛ CashBack, по Операціях ПЛ, сума яких більша або дорівнює 100,00 (сто) грн. 2.2. Банк виплачує Винагороду Клієнтам, які здійснили принаймні 1 (одну) Операцію ПЛ за рахунок власних чи кредитних коштів та така Операція ПЛ була відображена по Рахунку протягом 7-ми календарних днів з дати її здійснення (у разі, якщо 7-й календарний день припадає на вихідний або неробочий день, – дата відображення по Рахунку переноситься на перший робочий день після вихідного/неробочого дня). 2.3. Виплата Винагороди проводиться щомісячно 8-го (восьмого) числа календарного місяця, наступного за місяцем, в якому були здійснені Операції ПЛ, за умови відображення їх по Рахунку у відповідності до п.2.2. У разі, якщо 8-й (восьмий) календарний день припадає на вихідний або неробочий день, виплата Винагороди проводиться в перший робочий день після вихідного/неробочого дня. 2.4. Винагорода встановлюється Банком у розмірі, передбаченому в Додатку 1 до ПЛ СashBack та розраховується у відсотках від суми кожної Операції ПЛ, яка була здійснена та відображена на Рахунку у відповідності до п. 2.2. ПЛ CashBack.
ramzes4 написав:улетают и возвращаются http://prntscr.com/qfjl8j Причем и Приват, и Моно шлют сервисное сообщение с суммой и ошибкой
О, отлично, так это - перемога. Наконец-то то этим ИБ можно пользоваться
Подтверждаю перемогу. Сегодня при неуспешном переводе деньги опять локнулись. Думал, что увижу их только в январе. Но через 10 минут - вернулись. Вывел другим каналом. Значит - таки починили. Молодцы !
Vorlon написав:mustbe Молодцы - это когда будет переводиться без проблем в 99,99% случаев, а не так, как сейчас!
З переводами нехай ще дошліфовують. А по депо банка вийшла в центрові. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Vorlon написав:Молодцы - это когда будет переводиться без проблем в 99,99% случаев, а не так, как сейчас!
Да, конечно. Но радует, что процесс идёт, хоть что-то чинят. Значит - банку не наплевать на свои продукты и на своих клиентов.
Взять к примеру те же поезда от Аллы. Все понимают, что это очень неудобно, работает какой-то старый-древний костыль. Логика Аллы: "Хоть коряво, но ведь работает ! Ничего менять не будем". Так что - лучше что-то делать медленно, чем ничего не делать быстро )