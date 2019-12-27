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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3648364936503651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 09:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ніт.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:42

  antey718 написав:Коллеги, а кешбек по Коко выплачивается по дате совершения операции или по дате списания? Есть шанс получить декабрьский кешбек если расплатиться сегодня?


теж цікавить, здається, все ж за датою проведення, судячи з махінацій зі стартовими 100 грн


до речі, сьогодні ж все одно встигаєте, це ж не СЕП, а ось в понеділок ...
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alexey_k9 написав:А для дебетки есть такое?

Да, конечно и для дебетовых карт КОКО действует акция «КОКО КОЛО». Подробные условия акции - https://www.forward-bank.com/about/acti ... o_kolo.pdf.
Ссылка для гарантированного получения бонуса, при оформлении карты-
http://lx4.me/c/keSU8NUW
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО - 100грн. і 50грн.
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:11

  antey718 написав: ... кешбек по Коко выплачивается по дате совершения операции или по дате списания? Есть шанс получить декабрьский кешбек если расплатиться сегодня?

Если банк придерживается своих правил (Умови надання та обслуговування карток), то должны.
Додаток № 3
2. УМОВИ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ CASHBACK
2.1. Банк здійснює нарахування та виплату Винагороди в розмірі, визначеному п.2.4. ПЛ CashBack, по Операціях ПЛ, сума яких більша або дорівнює 100,00 (сто) грн.
2.2. Банк виплачує Винагороду Клієнтам, які здійснили принаймні 1 (одну) Операцію ПЛ за рахунок власних чи кредитних коштів та така Операція ПЛ була відображена по Рахунку протягом 7-ми календарних днів з дати її здійснення (у разі, якщо 7-й календарний день припадає на вихідний або неробочий день, – дата відображення по Рахунку переноситься на перший робочий день після вихідного/неробочого дня).
2.3. Виплата Винагороди проводиться щомісячно 8-го (восьмого) числа календарного місяця, наступного за місяцем, в якому були здійснені Операції ПЛ, за умови відображення їх по Рахунку у відповідності до п.2.2. У разі, якщо 8-й (восьмий) календарний день припадає на вихідний або неробочий день, виплата Винагороди проводиться в перший робочий день після вихідного/неробочого дня.
2.4. Винагорода встановлюється Банком у розмірі, передбаченому в Додатку 1 до ПЛ СashBack та розраховується у відсотках від суми кожної Операції ПЛ, яка була здійснена та відображена на Рахунку у відповідності до п. 2.2. ПЛ CashBack.
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:20

  mustbe написав:
  ramzes4 написав:улетают и возвращаются http://prntscr.com/qfjl8j Причем и Приват, и Моно шлют сервисное сообщение с суммой и ошибкой

О, отлично, так это - перемога.
Наконец-то то этим ИБ можно пользоваться

Подтверждаю перемогу.
Сегодня при неуспешном переводе деньги опять локнулись. Думал, что увижу их только в январе.
Но через 10 минут - вернулись. Вывел другим каналом.
Значит - таки починили. Молодцы !
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:23

mustbe
Молодцы - это когда будет переводиться без проблем в 99,99% случаев, а не так, как сейчас! :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:33

  Vorlon написав:mustbe
Молодцы - это когда будет переводиться без проблем в 99,99% случаев, а не так, как сейчас! :?

З переводами нехай ще дошліфовують.
А по депо банка вийшла в центрові. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:39

  Vorlon написав:Молодцы - это когда будет переводиться без проблем в 99,99% случаев, а не так, как сейчас!

Да, конечно.
Но радует, что процесс идёт, хоть что-то чинят.
Значит - банку не наплевать на свои продукты и на своих клиентов.

Взять к примеру те же поезда от Аллы. Все понимают, что это очень неудобно, работает какой-то старый-древний костыль.
Логика Аллы: "Хоть коряво, но ведь работает ! Ничего менять не будем".
Так что - лучше что-то делать медленно, чем ничего не делать быстро )
mustbe
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