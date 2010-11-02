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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3649365036513652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:програма пише вам якусь причину?

Передзвонюють, вибачаються і ...повідомляють причину. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Но через 10 минут - вернулись. Вывел другим каналом.
Значит - таки починили. Молодцы !
Чем выводили ?
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО - 100грн. і 50грн.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:46

  greenozon написав:програма пише вам якусь причину?

Причина отказа - стандартное, ни о чём не говорящее "Do Not Honour".
Раньше бывало и такое: "Error during payment process".

Выводил пумбой
mustbe
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