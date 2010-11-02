Передзвонюють, вибачаються і ...повідомляють причину.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Передзвонюють, вибачаються і ...повідомляють причину.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
Чем выводили ?
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО - 100грн. і 50грн.
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:46
Причина отказа - стандартное, ни о чём не говорящее "Do Not Honour".
Раньше бывало и такое: "Error during payment process".
Выводил пумбой
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