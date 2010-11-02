Передзвонюють, вибачаються і ...повідомляють причину.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Передзвонюють, вибачаються і ...повідомляють причину.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
Чем выводили ?
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО - 100грн. і 50грн.
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:46
Причина отказа - стандартное, ни о чём не говорящее "Do Not Honour".
Раньше бывало и такое: "Error during payment process".
Выводил пумбой
Додано: Суб 28 гру, 2019 15:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Друзі!
Вітаю Вас з прийдешніми святами!
Нехай в новому році здійсняться Ваші найзаповітніші мрії!
P.S. На Ваші звернення сможу відповісти з 08.01.20. Якщо виникнуть термінові питання - пишіть на vv-tarasenko@forward-bank.com
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Суб 28 гру, 2019 16:20
Додано: Суб 28 гру, 2019 16:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги подскажите, можно ли сразу делать СЭП с Привата на дебитную карту КОКО, спс.
Додано: Суб 28 гру, 2019 16:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 28 гру, 2019 16:59
Коко дебетовая кеш бек
А кто разъясннит по карточке Коко дебетовой на остаток 15% это классно , а вот есть ли кеш бек и с каких покупок ???
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:21
интересно, это теперь вместо "календаря Cash-back за рахунок Ваших кредитних коштів в період з 01.07.2019 року по 31.12.2019" теперь будет 1 и 3% грязными?!? и теперь, Cash-back в указанном периоде по дате совершения операции или как и раньше (по дате проведения по счету)?!?
вот мой кейс, актуально, так как не успел сделать покупки под акцию декабря под 5% одежда, техника (доставка подвела), если оплатить сейчас - дата операции будет до 31.12.19, отобразится по счету не позднее 7 дней от даты совершения - я в таком случае могу претендовать на акционерный Cash-back 5%? или только 3% по новой программе? или вообще ничего кроме стандартного
сумма большая, хочется не прогадать, РД 9 числа, стоит ли платить Выручалкой Форварда
что думаете, у кого какие мысли?!?
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