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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3649365036513652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:програма пише вам якусь причину?

Передзвонюють, вибачаються і ...повідомляють причину. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Но через 10 минут - вернулись. Вывел другим каналом.
Значит - таки починили. Молодцы !
Чем выводили ?
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО - 100грн. і 50грн.
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:46

  greenozon написав:програма пише вам якусь причину?

Причина отказа - стандартное, ни о чём не говорящее "Do Not Honour".
Раньше бывало и такое: "Error during payment process".

Выводил пумбой
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзі!
Вітаю Вас з прийдешніми святами!
Нехай в новому році здійсняться Ваші найзаповітніші мрії!

P.S. На Ваші звернення сможу відповісти з 08.01.20. Якщо виникнуть термінові питання - пишіть на vv-tarasenko@forward-bank.com
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 16:20

З 02.01.2020 року набувають чинності зміни в Програму Лояльності CASHBACK АТ «БАНК ФОРВАРД»:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forvard/
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 16:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги подскажите, можно ли сразу делать СЭП с Привата на дебитную карту КОКО, спс.
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 16:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  тарасов написав:Коллеги подскажите, можно ли сразу делать СЭП с Привата на дебитную карту КОКО, спс.

Да, конечно.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 16:59

Коко дебетовая кеш бек

А кто разъясннит по карточке Коко дебетовой на остаток 15% это классно , а вот есть ли кеш бек и с каких покупок ???
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:21

  Vorlon написав:
З 02.01.2020 року набувають чинності зміни в Програму Лояльності CASHBACK АТ «БАНК ФОРВАРД»:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forvard/

интересно, это теперь вместо "календаря Cash-back за рахунок Ваших кредитних коштів в період з 01.07.2019 року по 31.12.2019" теперь будет 1 и 3% грязными?!? и теперь, Cash-back в указанном периоде по дате совершения операции или как и раньше (по дате проведения по счету)?!?

вот мой кейс, актуально, так как не успел сделать покупки под акцию декабря под 5% одежда, техника (доставка подвела), если оплатить сейчас - дата операции будет до 31.12.19, отобразится по счету не позднее 7 дней от даты совершения - я в таком случае могу претендовать на акционерный Cash-back 5%? или только 3% по новой программе? или вообще ничего кроме стандартного :roll:

сумма большая, хочется не прогадать, РД 9 числа, стоит ли платить Выручалкой Форварда :?:

что думаете, у кого какие мысли?!?
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