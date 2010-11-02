По дате совершения, если это не опервремя, то след. Рабочий день.antey718 написав:Коллеги, а кешбек по Коко выплачивается по дате совершения операции или по дате списания? Есть шанс получить декабрьский кешбек если расплатиться сегодня?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 17:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
По дате совершения, если это не опервремя, то след. Рабочий день.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 17:42
Support BForward, дякуємо за привітання, Вам теж незабутніх свят та здійснення мрій! Лише найкращі наші вітання з Новим роком До зустрічі вже в новому році!
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:05
А %% по КоКо дебет кому-то капнули? Вроде должны быть в последний рабочий день месяца до 18.00...
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