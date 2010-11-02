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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3650365136523653

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

antey718 написав:Коллеги, а кешбек по Коко выплачивается по дате совершения операции или по дате списания? Есть шанс получить декабрьский кешбек если расплатиться сегодня?
По дате совершения, если это не опервремя, то след. Рабочий день.
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:42

  Support BForward написав:Друзі!
Вітаю Вас з прийдешніми святами!
Нехай в новому році здійсняться Ваші найзаповітніші мрії!

P.S. На Ваші звернення сможу відповісти з 08.01.20. Якщо виникнуть термінові питання - пишіть на vv-tarasenko@forward-bank.com

Support BForward, дякуємо за привітання, Вам теж незабутніх свят та здійснення мрій! Лише найкращі наші вітання з Новим роком ;) До зустрічі вже в новому році!
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:05

А %% по КоКо дебет кому-то капнули? Вроде должны быть в последний рабочий день месяца до 18.00...
AlexTk
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