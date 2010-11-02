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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3650365136523653

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

antey718 написав:Коллеги, а кешбек по Коко выплачивается по дате совершения операции или по дате списания? Есть шанс получить декабрьский кешбек если расплатиться сегодня?
По дате совершения, если это не опервремя, то след. Рабочий день.
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:42

  Support BForward написав:Друзі!
Вітаю Вас з прийдешніми святами!
Нехай в новому році здійсняться Ваші найзаповітніші мрії!

P.S. На Ваші звернення сможу відповісти з 08.01.20. Якщо виникнуть термінові питання - пишіть на vv-tarasenko@forward-bank.com

Support BForward, дякуємо за привітання, Вам теж незабутніх свят та здійснення мрій! Лише найкращі наші вітання з Новим роком ;) До зустрічі вже в новому році!
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:05

А %% по КоКо дебет кому-то капнули? Вроде должны быть в последний рабочий день месяца до 18.00...
AlexTk
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:36

  Vorlon написав:
З 02.01.2020 року набувають чинності зміни в Програму Лояльності CASHBACK АТ «БАНК ФОРВАРД»:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forvard/

Как это касается КоКо кредит и дебет?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:44

  rollo написав:
  Vorlon написав:
З 02.01.2020 року набувають чинності зміни в Програму Лояльності CASHBACK АТ «БАНК ФОРВАРД»:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forvard/

Как это касается КоКо кредит и дебет?

Там прописана тільки КОКО-Простір.
ДЛя інших КОКО - кльована вигода.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:50

  novichok написав:
  kreuz написав:Чи тестив уже хтось депозити, відкриті з чужих карт, на предмет, чи рахується збільшена ставка не тільки на суму відкриття, а й на суму поповнень? Поповнення для цього мають бути знов з чужих карток, чи це вже неважливо?

Так как правильно, кто знает?

ответ поддержки

Вас вітає Forward Bank! Дякуємо за звернення!
Повідомляємо, до 31.03.2020 при розміщенні депозиту в гривні на термін 180 або 367 днів через систему Forward online з рахунку карти будь-якого банку України (крім Forward Bank), розмір відсоткової ставки за депозитом Клієнта збільшується, в залежності від суми розміщення:
- на 0,25% річних при укладанні договору банківського вкладу на суму до 30 000.00 грн.,
- на 0,50% річних при укладенні договору банківських вкладів на суму 30 000.00 грн. і більше.
Зазначена зміна відсоткової ставки діятиме до закінчення строку (або пролонгації) відповідного договору банківського вкладу, в тому числі на суму поповнення даного вкладу.
При цьому джерелом поповнення депозиту може бути платіж з власних рахунків або платіж з картки іншого Банку.
Дякуємо Вам за те, що Ви з нами!
Щиро вітаємо Вас з Новорічними святами!

Дякуємо, що обираєте БАНК ФОРВАРД як фінансового партнера. Сподіваємось на подальшу співпрацю у Новому 2020 році.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:51

  Stringer написав:
  Vorlon написав:mustbe
Молодцы - это когда будет переводиться без проблем в 99,99% случаев, а не так, как сейчас! :?

Я перешёл сюда после того, как тазик ввёл комиссии на переводы. В среднем в месяц делаю по 150 переводов. Ни разу не попадалась та ситуация, на которую вы тут жалуетесь

Сплюньте три раза. :!:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:00

когда проценты по дебетной КОКО должны зайти?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тоже волнуюсь, но по депозитке
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:23

  emeta написав:когда проценты по дебетной КОКО должны зайти?

Из ответов ГЛ:
17.50 - да, в последний рабочий день, но еще ведь нет 18 часов...
18.50 - да, уже должны быть, сейчас проверю, назовите № паспорта и ИНН...
19.50 - да, начисляются в последний рабочий день месяца, но выплачиваются чаще всего на следующий рабочий день...

При этом за ноябрь выплатили 29-го
AlexTk
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