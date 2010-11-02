По дате совершения, если это не опервремя, то след. Рабочий день.antey718 написав:Коллеги, а кешбек по Коко выплачивается по дате совершения операции или по дате списания? Есть шанс получить декабрьский кешбек если расплатиться сегодня?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 17:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
По дате совершения, если это не опервремя, то след. Рабочий день.
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:42
Support BForward, дякуємо за привітання, Вам теж незабутніх свят та здійснення мрій! Лише найкращі наші вітання з Новим роком До зустрічі вже в новому році!
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:05
А %% по КоКо дебет кому-то капнули? Вроде должны быть в последний рабочий день месяца до 18.00...
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:36
Как это касается КоКо кредит и дебет?
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:44
Там прописана тільки КОКО-Простір.
ДЛя інших КОКО - кльована вигода.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:50
ответ поддержки
Вас вітає Forward Bank! Дякуємо за звернення!
Повідомляємо, до 31.03.2020 при розміщенні депозиту в гривні на термін 180 або 367 днів через систему Forward online з рахунку карти будь-якого банку України (крім Forward Bank), розмір відсоткової ставки за депозитом Клієнта збільшується, в залежності від суми розміщення:
- на 0,25% річних при укладанні договору банківського вкладу на суму до 30 000.00 грн.,
- на 0,50% річних при укладенні договору банківських вкладів на суму 30 000.00 грн. і більше.
Зазначена зміна відсоткової ставки діятиме до закінчення строку (або пролонгації) відповідного договору банківського вкладу, в тому числі на суму поповнення даного вкладу.
При цьому джерелом поповнення депозиту може бути платіж з власних рахунків або платіж з картки іншого Банку.
Дякуємо Вам за те, що Ви з нами!
Щиро вітаємо Вас з Новорічними святами!
Дякуємо, що обираєте БАНК ФОРВАРД як фінансового партнера. Сподіваємось на подальшу співпрацю у Новому 2020 році.
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:51
Сплюньте три раза.
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:00
когда проценты по дебетной КОКО должны зайти?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Тоже волнуюсь, но по депозитке
.......
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:23
Из ответов ГЛ:
17.50 - да, в последний рабочий день, но еще ведь нет 18 часов...
18.50 - да, уже должны быть, сейчас проверю, назовите № паспорта и ИНН...
19.50 - да, начисляются в последний рабочий день месяца, но выплачиваются чаще всего на следующий рабочий день...
При этом за ноябрь выплатили 29-го
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