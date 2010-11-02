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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3651365236533654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:10

Сегодня попытался дважды(!) перебросить с карты "КоКо" дебетовая (Форвард) на "Универсальную" А-банка.
Оба раза деньги списывались с карты КоКо и через пару минут возвращались обратно. После второй неудачной попытки плюнул.
Внимание, вопрос: как думают уважаемые знатоки, кто из банков виноват?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кокошка. Це в нього не вперше.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:кто из банков виноват?

Фарс.
Якою кнопкою кидали?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:54

  Vorlon написав:
З 02.01.2020 року набувають чинності зміни в Програму Лояльності CASHBACK АТ «БАНК ФОРВАРД»:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forvard/


Прощай нормальный КБ(( 2,5 года все было чудесно, и вот под занавес Нового года такой антисюрприз...

Порезали КБ по всем старым картами:

- за 1 000,00 (одну тисячу) грн.до утримання суми податків ....для продуктів Кредитна картка «Виручалка» (крім «Виручалка MAX»), Кредитна картка «Виручалка*(випущена з 04.05.2019 року)» , Кредитна картка «Форвард 48 % (CS-Win-back)», Кредитная карта Форвард 24%_new (CS- Win-back), Кредитна картка «Forward Кредитка – Go Shopping»;
- за 500,00 (п’ятсот) грн до утримання суми податків .... для продуктів Кредитна картка «EasyPay кобренд», Кредитна картка «Виручалка MAX».

оставили только неликвид:
- за 200,00 (двісті) грн до утримання суми податків .... для кредитних і дебетових карткових продуктів «Картка марафонця» .
- за 300,00 (триста) грн до утримання суми податків .... для продукту «Авторська картка» Gold MAX та Gold MAX РР.
- за 200,00 (двісті) грн. до утримання суми податків .... для продукту Дебетова картка «ПРОСТІР», КОКО КАРД (для виплат)


программу лояльности вывели в отдельный документ, из Условий предоставления и обслуживания карт убрали прил.3.

+++ждем обнову к старым тарифам
"Учасниками ПЛ CashBack є всі Клієнти Банку, що уклали з Банком Договір про надання та використання Картки .... картки, за умови, що Тарифами Картки, випущеної Клієнту, передбачено надання ПЛ CashBack."

Вообщем , все за КоКо.....
STIGA
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