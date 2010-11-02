Vorlon написав:
Прощай нормальный КБ(( 2,5 года все было чудесно, и вот под занавес Нового года такой антисюрприз...
Порезали КБ по всем старым картами:
- за 1 000,00 (одну тисячу) грн.до утримання суми податків ....для продуктів Кредитна картка «Виручалка» (крім «Виручалка MAX»), Кредитна картка «Виручалка*(випущена з 04.05.2019 року)» , Кредитна картка «Форвард 48 % (CS-Win-back)», Кредитная карта Форвард 24%_new (CS- Win-back), Кредитна картка «Forward Кредитка – Go Shopping»;
- за 500,00 (п’ятсот) грн до утримання суми податків .... для продуктів Кредитна картка «EasyPay кобренд», Кредитна картка «Виручалка MAX».
оставили только неликвид:
- за 200,00 (двісті) грн до утримання суми податків .... для кредитних і дебетових карткових продуктів «Картка марафонця» .
- за 300,00 (триста) грн до утримання суми податків .... для продукту «Авторська картка» Gold MAX та Gold MAX РР.
- за 200,00 (двісті) грн. до утримання суми податків .... для продукту Дебетова картка «ПРОСТІР», КОКО КАРД (для виплат)
программу лояльности вывели в отдельный документ, из Условий предоставления и обслуживания карт убрали прил.3.
+++ждем обнову к старым тарифам
"Учасниками ПЛ CashBack є всі Клієнти Банку, що уклали з Банком Договір про надання та використання Картки .... картки, за умови, що Тарифами Картки, випущеної Клієнту, передбачено надання ПЛ CashBack."
Вообщем , все за КоКо.....