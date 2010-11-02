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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:10
Сегодня попытался дважды(!) перебросить с карты "КоКо" дебетовая (Форвард) на "Универсальную" А-банка.
Оба раза деньги списывались с карты КоКо и через пару минут возвращались обратно. После второй неудачной попытки плюнул.
Внимание, вопрос: как думают уважаемые знатоки, кто из банков виноват?
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Искатель
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:12
Кокошка. Це в нього не вперше.
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Кочевник
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:13
Искатель написав:
кто из банков виноват?
Фарс.
Якою кнопкою кидали?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:54
Vorlon написав:
Прощай нормальный КБ(( 2,5 года все было чудесно, и вот под занавес Нового года такой антисюрприз...
Порезали КБ по всем старым картами:
- за 1 000,00 (одну тисячу) грн.до утримання суми податків ....для продуктів Кредитна картка «Виручалка» (крім «Виручалка MAX»), Кредитна картка «Виручалка*(випущена з 04.05.2019 року)» , Кредитна картка «Форвард 48 % (CS-Win-back)», Кредитная карта Форвард 24%_new (CS- Win-back), Кредитна картка «Forward Кредитка – Go Shopping»;
- за 500,00 (п’ятсот) грн до утримання суми податків .... для продуктів Кредитна картка «EasyPay кобренд», Кредитна картка «Виручалка MAX».
оставили только неликвид:
- за 200,00 (двісті) грн до утримання суми податків .... для кредитних і дебетових карткових продуктів «Картка марафонця» .
- за 300,00 (триста) грн до утримання суми податків .... для продукту «Авторська картка» Gold MAX та Gold MAX РР.
- за 200,00 (двісті) грн. до утримання суми податків .... для продукту Дебетова картка «ПРОСТІР», КОКО КАРД (для виплат)
программу лояльности вывели в отдельный документ, из Условий предоставления и обслуживания карт убрали прил.3.
+++ждем обнову к старым тарифам
"Учасниками ПЛ CashBack є всі Клієнти Банку, що уклали з Банком Договір про надання та використання Картки .... картки, за умови, що Тарифами Картки, випущеної Клієнту, передбачено надання ПЛ CashBack."
Вообщем , все за КоКо.....
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STIGA
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Додано: Суб 28 гру, 2019 22:10
перебрасываю в приложении 1000 грн со своей кредитной Коко на свою дебетную.
Деньги с кредитной ушли на дебетную не дошли
Состояние платежа "ожидает"
Я так понимаю, фарсик так и не научился не блокировать подобные платежи
Просто не понимаю, почему так?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: Суб 28 гру, 2019 22:59
emeta написав:
перебрасываю в приложении 1000 грн со своей кредитной Коко на свою дебетную.
Деньги с кредитной ушли на дебетную не дошли
Состояние платежа "ожидает"
Я так понимаю, фарсик так и не научился не блокировать подобные платежи
Просто не понимаю, почему так?
Между своими счетами идет долго. Как будто СЭП. Сталкивался много раз.
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rollo
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Додано: Суб 28 гру, 2019 23:11
По Выручалке для вкладчика вовсе КБ нет с НГ?
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guntherhouse777
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Додано: Суб 28 гру, 2019 23:20
guntherhouse777 написав:
По Выручалке для вкладчика вовсе КБ нет с НГ?
я так понял , что уже не будет КБ по старым картам (не КоКо)
даже карта EasyPay тю-тю...
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Додано: Суб 28 гру, 2019 23:25
З НР уКоКошать все... А про нові кльовані щось відомо?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Суб 28 гру, 2019 23:27
Файно скунс вас всіх привітав зі святами!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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