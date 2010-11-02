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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3652365336543655

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 23:28

  chipmunk написав:З НР уКоКошать все... А про нові кльовані щось відомо?

Кльована буде ...але оптимізована.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31102
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1559 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 23:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

По КОКО кард КБ 0,5% после 2.01.2020?!
ukrprom2014
 
Повідомлень: 380
З нами з: 09.03.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 23:57

ukrprom2014
Слова "Для выплат" вам о чём-то говорят? Видимо нет...
Vorlon
 
Повідомлень: 7618
З нами з: 14.06.13
Подякував: 375 раз.
Подякували: 759 раз.
 
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