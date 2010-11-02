Кльована буде ...але оптимізована.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 23:28
Кльована буде ...але оптимізована.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 гру, 2019 23:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
По КОКО кард КБ 0,5% после 2.01.2020?!
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