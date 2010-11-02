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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 23:28
chipmunk написав:
З НР уКоКошать все... А про нові кльовані щось відомо?
Кльована буде ...але оптимізована.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 23:50
По КОКО кард КБ 0,5% после 2.01.2020?!
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ukrprom2014
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Додано: Суб 28 гру, 2019 23:57
ukrprom2014
Слова "Для выплат" вам о чём-то говорят? Видимо нет...
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Vorlon
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Додано: Нед 29 гру, 2019 06:24
rollo написав: Vorlon написав:
Как это касается КоКо кредит и дебет?
Никак
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Нед 29 гру, 2019 10:48
В выписке проценты по картам уже видны...
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Vorlon
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Додано: Нед 29 гру, 2019 11:33
Vorlon написав:
В выписке проценты по картам уже видны...
Так они видны только в выписке?
на балансе карты не отобразилось
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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