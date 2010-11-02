Кльована буде ...але оптимізована.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 23:28
Кльована буде ...але оптимізована.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Суб 28 гру, 2019 23:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
По КОКО кард КБ 0,5% после 2.01.2020?!
Додано: Нед 29 гру, 2019 06:24
Никак
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Додано: Нед 29 гру, 2019 11:33
Так они видны только в выписке?
на балансе карты не отобразилось
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Додано: Нед 29 гру, 2019 11:51
Думаю, восстанавливать ли сотрудничество с банком (нет отделения в моем городе).
Перечитывать весь форум долго.
Вопрос - от страховой премии (Защита от фин.рисков) отказаться можно ?
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Додано: Нед 29 гру, 2019 11:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Можно то можно, но тут других вопросов море.
Непонятные блокировки при переводах между своими счетами, в ИБ не поймёшь где достоверный баланс, в выписке по карте проценты на остаток уже отображаются, а на балансе их ещё нет..
И дело не в наличие отделений. У меня вот два отделения в городе, так там тоже вразумительных ответов не найдешь. В одном вообще отказываются обслуживать, мол, топайте туда, где вам открывали карту.. Во втором отделении просят обращаться на горячую линию
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
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