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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3653365436553656>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 23:28

  chipmunk написав:З НР уКоКошать все... А про нові кльовані щось відомо?

Кльована буде ...але оптимізована.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 23:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

По КОКО кард КБ 0,5% после 2.01.2020?!
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 23:57

ukrprom2014
Слова "Для выплат" вам о чём-то говорят? Видимо нет...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 06:24

  rollo написав:
  Vorlon написав:
З 02.01.2020 року набувають чинності зміни в Програму Лояльності CASHBACK АТ «БАНК ФОРВАРД»:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forvard/

Как это касается КоКо кредит и дебет?

Никак
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 10:48

В выписке проценты по картам уже видны...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 11:33

  Vorlon написав:В выписке проценты по картам уже видны...


Так они видны только в выписке?
на балансе карты не отобразилось
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 11:51

Думаю, восстанавливать ли сотрудничество с банком (нет отделения в моем городе).
Перечитывать весь форум долго.
Вопрос - от страховой премии (Защита от фин.рисков) отказаться можно ?
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Философ
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 11:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Философ написав:т страховой премии (Защита от фин.рисков) отказаться можно ?


Можно то можно, но тут других вопросов море.
Непонятные блокировки при переводах между своими счетами, в ИБ не поймёшь где достоверный баланс, в выписке по карте проценты на остаток уже отображаются, а на балансе их ещё нет..

И дело не в наличие отделений. У меня вот два отделения в городе, так там тоже вразумительных ответов не найдешь. В одном вообще отказываются обслуживать, мол, топайте туда, где вам открывали карту.. Во втором отделении просят обращаться на горячую линию
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:08

  ukrprom2014 написав:По КОКО кард КБ 0,5% после 2.01.2020?!

И всьо? :o
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:10

rollo
Да, лично для вас всё. Для остальных - без изменений! :lol:
Vorlon
 
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