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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3653365436553656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 428
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
60
Всього голосів : 428
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:43

  Vorlon написав:rollo
Да, лично для вас всё. Для остальных - без изменений! :lol:

Для меня всё только начинается, а для вас лично будет казаться, что всё без изменений! :lol:
rollo
 
Повідомлень: 206
З нами з: 20.10.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги подскажите,когда отправляешь СЭП на карту КОКО, что указывать в графе ЕГРПОУ, так как в реквизитах карты его нет...
тарасов
 
Повідомлень: 350
З нами з: 20.03.14
Подякував: 87 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  тарасов написав:Коллеги подскажите,когда отправляешь СЭП на карту КОКО, что указывать в графе ЕГРПОУ, так как в реквизитах карты его нет...

Есть. "Код отримувача", он же Ваш ИНН.
ingtrans
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Повідомлень: 361
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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  #<1 ... 3653365436553656
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