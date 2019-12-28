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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 12:43
Додано: Нед 29 гру, 2019 14:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги подскажите,когда отправляешь СЭП на карту КОКО, что указывать в графе ЕГРПОУ, так как в реквизитах карты его нет...
Додано: Нед 29 гру, 2019 14:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
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